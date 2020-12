Veliki godišnji horoskop za 2021. godinu

Godišnji horoskop za 2021. godinu... kao da ga ne bi najradije ni pisali, jer što se sve dogodilo prošle godine ne bi stalo u internetski almanah, a moguće je da nova godine neće biti ništa bolja niti pametnija od prošle... ili možda ipak hoće?

Kažu da je promjena univerzalni zakon prirode. Staro mora ustupiti mjesto novom, i to je način na koji stvari funkcioniraju i napreduju. I svjedočit ćemo još jednoj značajnoj promjeni u protoku vremena. Da, 2020. godina otvara nam put prema 2021. godini.

Iako horoskop za 2021. nagovještava dobra vremena pred nama, postoje stvari koje možda nisu pod našom kontrolom i možda ćemo morati biti svjesniji toga. Zbog toga smo ovdje da vam pomognemo s našim astrološkim predviđanjima za 2021. godinu.

A godina 2021. spremna je donijeti pozitivne promjene za sve znakove zodijaka. Godina 2021. donijet će dobre vibracije i sreću za ljude u cijelosti. Iako će biti i mračnih aspekata, situacijom možete upravljati ako poduzmete odgovarajuće korake.

Zvijezde za 2021. godinu predviđaju da će čovječanstvo gledati na pozitivne strane budućnosti. Kada detaljno upoznate svoju budućnost, bit ćete bolje osposobljeni za osmišljavanje strategije za poboljšanje svog života i izgleda za rast i razvoj. Imat ćete bolje razumijevanje života. Bit ćete u zapovjednom položaju i moći ćete sami odlučivati ​​i upravljati svojom sudbinom i budućnošću.

Od sredine siječnja 2021., Jupiter u konjunkciji s Uranom pogurat će određene horoskopske znakove da postanu impulzivniji, a neki od nas čak će usvojiti blago tiranske stavove. Ovaj će se aspekt ponovno pojaviti sredinom lipnja i krajem prosinca. Horoskop za 2021. otkriva da ćemo se žilavo boriti za postizanje ciljeva u svom osobnom životu, unatoč preprekama na tom putu. Srećom, zbog Jupitera u Vodenjaku nećemo se bojati nadati i sanjati. Kratki Jupiterov boravak u Ribama u lipnju i srpnju umirit će naše duše i donijeti više dobrohotnosti.

Godišnji horoskop za 2021. godinu zasigurno će ostvariti ambicije mnogih. Ove ćemo godine biti dinamičniji i motiviraniji - dovoljno da postignemo ciljeve koje smo si postavili. To će biti slučaj posebno za one koji nisu mogli biti finalizirani prošle godine. No, Pluton će nas pokušati usporiti, ali će se Uran, Mars i Jupiter boriti protiv Plutonovih učinaka.

>> Mjesečeve mijene u 2021 godini >>

Astrološki važni datumi u 2021.

30. siječnja - Započine prvo ovogodišnje retrogradno putovanje Merkura. Pazite se u komunikaciji, ne potpisujte ugovore i oprezno na putovanjima (ako ih bude).

17. veljače - Prva konjukcija Saturna i Urana koja će u potpunosti promijeniti sve što smo očekivali od 2021. godine. Budite spremni sanjati i neka to budu veliki snovi koje će pratiti velika djela.

20. ožujka - Počinje razdoblje Ovna, astrološka nova godina koja pruža novi početak na svim poljima života.

13. svibnja - Jupiter ulazi u mistične Ribe i ostaje ondje do 28. srpnja. Obilježit će sanjarsko i magično ljeto puno ljubavi i sreće.

26. svibnja - Pomrčina mjeseca u Strijelucu preslaguje ciljeve u obrazovanju i putovanjima.

10. lipnja - Pomrčina Sunca u Blizancima potiče tračeve i otkriva razne tajne, no nemojte vjerovati svemu što čujete.

13. lipnja - Venera i Mars srest će se u Lavu. Ova konjukcija donosi pojačane strasti koje će još dodatno razbuktati vatreni Lav.

19. studenoga - Pomrčina Mjeseca u Biku donosi transformacije u novčanim pitanjima i vezama.

4. prosinca - Pomrčina Sunca u Strijelcu. Odluke koje ste donijeli tijekom prošloljetošnje pomrčine Mjeseca u Strijelcu sada će donijeti rezultate i pokazati vam put naprijed.

19. prosinca - Retrogradna Venera u Jarcu koja će trajati 40 dana natjerat će vas da preispitate svoje stavove o vezama, novcu, kreativnosti, životnim ciljevima, zapraov o svemu. Treba raščistiti stvari za 2022. godinu.

Evo godišnjeg horoskopa za sve znakove za 2021. godinu

