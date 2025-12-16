Slušajte Viber, oni znaju ;)

U središtu smo najprometnije shopping sezone u godini. Zamislite užurbanog kupca koji traži savršen blagdanski poklon i brine se da će ostati praznih ruku. Odjednom, njegov telefon zavibrira. Stigla je obavijest da je proizvod koji već dugo traži ponovno dostupan. Savršen scenarij za poslovanje i spašeni blagdani za kupca. No kako to pretvoriti u stvarnost?

Obavijesti o ponovnoj dostupnosti 101

Obavijest o ponovnoj dostupnosti proizvoda pravovremena je notifikacija koja kupcu javlja da je željeni artikl ponovno na zalihi. Jednostavno, pametno i učinkovito, ove obavijesti stavljaju relevantne proizvode ponovno pred oči kupaca. Istraživanja pokazuju da mogu nadoknaditi više od 50% propuštenih prodajnih prilika.

One ne samo da vraćaju izgubljenu prodaju, već pomažu u izgradnji snažnijih odnosa s kupcima:

Notifikacije potiču kupce da se vrate proizvodima koji su im se već svidjeli, čime se povećavaju angažman i stopa klikova.

Personalizirana iskustva , prilagođena prijašnjem ponašanju, pokazuju kupcima da su viđeni i shvaćeni, što potiče lojalnost i ponovne kupnje.

Brzim prijelazom proizvoda iz statusa „ponovno na zalihi" u „prodano", brendovi mogu pojednostaviti operacije, ubrzati prodajne cikluse i smanjiti rizik da kupci odu konkurenciji.

Pametne obavijesti donose rezultate

Evo kako osigurati da obavijesti o ponovnoj dostupnosti donesu vrijednost i vašem poslovanju i vašim kupcima:

Prepoznajte proizvode s visokom potražnjom

Započnite praćenjem trendova u zalihama. Utvrdite koji se proizvodi brzo rasprodaju i sastavite popis artikala s visokom potražnjom. Ovo nije samo pitanje količine na skladištu. Riječ je o razumijevanju onoga što vaši kupci vole i predviđanju njihovog sljedećeg poteza.

Povežite se s podacima o kupcima

Obavijesti poslane pravoj publici u pravo vrijeme mogu utrostručiti vjerojatnost reakcije. Primjerice, obavijesti temeljene na povijesti kupnje ili stavkama s liste želja mogu povećati stopu otvaranja i do 400%. Tim se podacima možete koristiti putem CRM i CDP alata kako biste aktivirali personalizirane obavijesti. Brendovi na Viberu integriraju svoje sustave i baze podataka s poslovnim porukama kako bi unaprijedili korisničko iskustvo i potaknuli ponovno angažiranje korisnika, pri čemu stope otvaranja poruka premašuju 70%.

Postavite automatske obavijesti

Automatizirajte slanje obavijesti kako bi stigle kupcima u trenutku kada je željeni proizvod ponovno dostupan.

Obogatite sadržaj multimedijom

Dodajte bogate medijske elemente kako biste istaknuli svoje proizvode. Bogati formati, uključujući slike ili videozapise, mogu povećati stopu otvaranja za 25%. Oni čine poruke uočljivijima i pretvaraju ih iz „još jedne notifikacije" u snažan poticaj na kupnju. Brendovi na Viberu, primjerice, koriste slike i videozapise kako bi podržali obavijesti o ponovnoj dostupnosti i podsjetili kupce na proizvode koji su ih ranije zanimali. Emojiji također mogu učiniti obavijesti privlačnijima, uz poboljšanje stope otvaranja od 20%.

Pažljivo odaberite vrijeme

Vrijeme slanja je ključno. Slanje obavijesti tijekom razdoblja najveće aktivnosti u vašoj industriji može donijeti i do 40% više otvaranja. Općenito, za maloprodaju najbolje funkcioniraju rane večeri i vikendi, za hranu i restorane vrijeme ručka i rane večeri, a za financijski sektor sredina jutra radnim danom. Ključ je u testiranju, učenju i usklađivanju vremena slanja sa stvarnim navikama vaših kupaca, a ne samo s općim standardima.

Pojednostavnite kupnju

Osigurajte da su podaci o kupcima, poput adresa i podataka za plaćanje, spremljeni kako bi kupci koji nemaju vremena mogli dovršiti narudžbu brzo i bez napora.

Analizirajte i prilagođavajte

Pratite pokazatelje uspješnosti poput stopa otvaranja i klikova. Koristite te uvide za fino podešavanje pristupa i održavanje obavijesti zanimljivima i učinkovitima tijekom vremena.

Pretvaranje obavijesti u akciju

Obavijesti o ponovnoj dostupnosti proizvoda nisu samo ljubazna gesta. Kada su pravilno osmišljene, s pravovremenim porukama, personaliziranim elementima i vizualno privlačnim sadržajem, vraćaju kupce i poboljšavaju njihovo iskustvo kupnje. U sezonskoj gužvi mogu biti presudan razlog zašto će kupci odabrati baš vaše poslovanje i ostati mu vjerni i nakon završetka kupnje.