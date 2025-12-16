Stižu najpouzdaniji pametni telefoni

HONOR najavljuje dolazak flagship serije HONOR Magic8, koja uključuje flagship modele HONOR Magic8 Pro i HONOR Magic8 Lite. Dizajnirana s naglaskom na pouzdanost, dugovječnost i svakodnevne performanse, serija HONOR Magic8 donosi vodeće industrijske certifikate izdržljivosti, naprednu tehnologiju baterija i snažne AI značajke, nudeći korisnicima jedne od najpouzdanijih pametnih telefona godine.

Ultra-pouzdan flagship: HONOR Magic8 Pro

Predvodnik nove linije, HONOR Magic8 Pro pruža vrhunske performanse, fotografiju i izdržljivost, a sve u profinjeno dizajniranom kućištu s prepoznatljivim oblikom stražnje kamere. Za zahtjevnu svakodnevnu upotrebu, HONOR Magic8 Pro ima 6270 mAh silicij-ugljičnu bateriju, uz 100 W žično HONOR SuperCharge i 80 W bežično HONOR SuperCharge punjenje. Ova kombinacija omogućuje brzo punjenje i pouzdanu cjelodnevnu upotrebu, uz inteligentno upravljanje punjenjem koje prilagođava isporuku energije različitim scenarijima. Otpornost na prašinu, prskanje i uranjanje u vodu dodatno potvrđuju certifikati IP68, IP69 i IP69K za otpornost na vodu i prašinu u kontroliranim laboratorijskim uvjetima.

Na području fotografije, HONOR Magic8 Pro uvodi napredni AiMAGE Camera System, dizajniran za vrhunske rezultate u svim uvjetima, uz 200 MP Ultra noćnu telefoto kameru snima udaljene subjekte s iznimnom jasnoćom, pri slabom osvjetljenju. Uz inteligentne alate poput AI Upscale, AI Outpainting, AI Eraser, AI Cutout i novu značajku AI Color, korisnici mogu poboljšati, stilizirati i kreativno transformirati fotografije izravno na uređaju, pretvarajući svakodnevne scene u sadržaj spreman za dijeljenje.

HONOR Magic8 Lite - neusporediva izdržljivost i baterija za tri dana korištenja

HONOR Magic8 Lite donosi pouzdanost i performanse inspirirane flagship modelima u srednji segment, kombinirajući tanak, lagan dizajn s robusnom zaštitom za svakodnevnu upotrebu. Uz otpornost na padove, vodu i prašinu i certifikate IP68 i IP69K, uređaj je konstruiran da izdrži padove s visine do 2,5 metra na određene površine i da podnese izazovne uvjete poput prskanja, ispiranja, prljave vode i visokotlačnih mlazova. Značajke poput AI Heavy Rain Touch i AI Glove Touch osiguravaju da zaslon ostane responzivan čak i u lošem vremenu ili pri korištenju rukavica.

U središtu priče o pouzdanosti nalazi se vodeća u industriji 7500 mAh silicij-ugljična baterija dizajnirana da ostane izdržljiva do šest godina tipične upotrebe prema HONOR laboratorijskim testovima, omogućujući do tri dana korištenja na jednom punjenju. Interni testovi pokazuju do 49,1 sat streaminga glazbe, 22,2 sata online video reprodukcije, 15,7 sati igranja i 11,4 sati video poziva. Za ugodno i impresivno iskustvo gledanja, HONOR Magic8 Lite opremljen je 6,79-inčnim OLED zaslonom s podrškom za 1,07 milijardi boja i 1.5K ultra-visokom rezolucijom. Ultra-uski okviri od 1,3 mm i omjer zaslona i tijela od 94,6 % nude prostranu površinu, dok brzina osvježavanja do 120 Hz i HDR svjetlina do 6000 nita osiguravaju glatke, živopisne vizuale bez obzira jeste li u zatvorenom ili na otvorenom prostoru.

HONOR Magic8 serija pametnih telefona na europsko tržište stiže u siječnju 2026. godine.