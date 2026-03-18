Xiaomi predstavio POCO X8 Pro seriju

POCO, vodeći tehnološki brend među mladim tech entuzijastima, predstavio je POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro te ekskluzivni POCO X8 Pro - Iron Man Edition, čime dosadašnja X serija postaje X Pro serija. Uz vrhunske performanse, dugotrajnost baterije, premium dizajn i impresivno korisničko iskustvo, POCO X8 Pro serija pomiče granice uređaja fokusiranih na performanse i redefinira standarde flagship pametnih telefona nove generacije.

„S novom POCO X8 Pro serijom vrhunsku tehnologiju i flagship iskustvo činimo dostupnijima korisnicima diljem svijeta", izjavio je Kang Lou, viši menadžer za produktni marketing i glasnogovornik POCO Globala. „Po prvi put predstavljamo naš Pro Max model - POCO X8 Pro Max, kako bismo pomaknuli granice ekstremnih performansi. Istovremeno, POCO X8 Pro donosi sveobuhvatno poboljšano iskustvo uz iznimnu vrijednost, dok POCO X8 Pro - Iron Man Edition našu suradnju s Marvelom podiže na novu razinu."

Flagship performanse donose maksimalnu brzinu

Performanse su u središtu POCO X8 Pro serije - POCO X8 Pro Max globalno debitira kao prvi pametni telefon pokretan najnovijim flagship čipsetom Dimensity 9000 serije, Dimensity 9500s, postižući impresivan AnTuTu rezultat od 3.085.998.

Izrađen u 3 nm proizvodnom procesu, donosi 4+4 All Big Core CPU arhitekturu s maksimalnim taktom do 3,73 GHz, dodatno poboljšavajući energetsku učinkovitost. POCO X8 Pro Max podržava LPDDR5X RAM brzine 9600 Mbps i UFS 4.1 pohranu, čineći svakodnevni rad iznimno brzim i fluidnim.

Istovremeno, POCO X8 Pro postiže 15,8 % veći AnTuTu rezultat u odnosu na prethodnika zahvaljujući globalnom debiju Dimensity 8500-Ultra Mobile procesora koji donosi 25 % bolje GPU performanse uz nižu potrošnju energije.

Osim toga, POCO X8 Pro Max i POCO X8 Pro podržavaju hardverski ray tracing, koji dodatno unaprjeđuje gaming iskustvo realističnijim osvjetljenjem i refleksijama.

Osim hardvera, POCO X8 Pro serija integrira WildBoost Optimization, koji dodatno podiže gaming iskustvo. Sustav inteligentno predviđa računalne zahtjeve po frameu unutar svakog ciklusa generiranja frameova, omogućujući proaktivne intervencije koje sprječavaju padove performansi.

Kao rezultat, POCO X8 Pro Max i POCO X8 Pro omogućuju stabilniji frame rate i nižu potrošnju energije čak i tijekom zahtjevnog gaminga. WildBoost Optimization također podržava značajke uključujući Smart frame rate, 1.5K Super resolution, 24× super resolution touch i Game HDR, omogućujući glatko igranje iznad nativnih ograničenja frame ratea, detaljniju grafiku, preciznije dodire i impresivne vizualne efekte, posebno u zahtjevnim RPG igrama. Flagship performanse dodatno nadopunjuje LiquidCool tehnologija hlađenja.

POCO X8 Pro Max ima POCO 3D IceLoop Cooling System s velikom 5800 mm² površinom tekućinskog hlađenja i posebnom 3D izbočinom iznad čipseta, koja značajno poboljšava učinkovitost hlađenja i može sniziti temperaturu SoC-a do 3 °C. POCO X8 Pro koristi 5300 mm² POCO 3D Dual-layer IceLoop Cooling System, omogućujući stabilne performanse tijekom intenzivnog gaminga ili zahtjevnog multitaskinga.

Velika baterija uz vodeće brzo punjenje u industriji

POCO X8 Pro Max ima najveću bateriju u povijesti POCO-a s kapacitetom 8500 mAh (typ), omogućujući do dva dana korištenja s jednim punjenjem. Baterija zadržava više od 80 % kapaciteta nakon 1600 ciklusa punjenja, što odgovara otprilike šest godina redovitog korištenja.

S druge strane, POCO X8 Pro ima unaprijeđenu 6500 mAh (typ) silicij-karbonsku bateriju, koja nudi dugotrajnu autonomiju u kompaktnijem kućištu. 100W HyperCharge i 27W obrnuto punjenje dostupni su na cijeloj seriji, pružajući sveobuhvatno unaprijeđeno iskustvo punjenja.

Na oba uređaja Smart charging dodatno poboljšava korisničko iskustvo inteligentnim upravljanjem brzinom punjenja i raspodjelom energije između sustava i baterije. Dizajniran je za kontrolu temperature uređaja, osiguravajući siguran, stabilan i pouzdan proces punjenja.

Izvanredan prikaz i impresivan zvuk

POCO X8 Pro Max ima 6,83-inčni zaslon, dok POCO X8 Pro dolazi s 6,59-inčnim zaslonom, pri čemu oba dosežu vršnu svjetlinu do 3500 nita na 25 % površine zaslona za izvrsnu vidljivost na otvorenom.

Temeljeni na flagship M10 panelima s novim crvenim luminiscentnim materijalom, uređaji nude veću svjetlosnu učinkovitost uz nižu potrošnju energije. Kod modela POCO X8 Pro taj materijal dodatno povećava svjetlosnu učinkovitost za 20 % u odnosu na prethodnika.

POCO X8 Pro serija također podržava 3840 Hz PWM zatamnjenje i tri TÜV Rheinland certifikata za zaštitu očiju, osiguravajući vidljivost i udobnost u različitim uvjetima osvjetljenja. Uz ultrazvučni senzor otiska prsta, POCO X8 Pro Max omogućuje iznimno brzo i sigurno otključavanje uređaja. Zvuk nadopunjuje sustav dvostrukih simetričnih 1115F zvučnika s podrškom za Hi-Res Audio i Dolby Atmos®, pružajući prirodan, autentičan i uravnotežen zvuk.

Personalizirane razine glasnoće prilagođene su različitim scenarijima slušanja, uključujući pojačanje glasnoće do 400 % za otvorene prostore i Nighttime low-volume način rada za tiho slušanje u večernjim satima ili prije spavanja.

Premium dizajn i izdržljivost

POCO X8 Pro serija utjelovljuje minimalistički premium dizajn s inovativnim detaljima. POCO X8 Pro Max ima metalni okvir i stražnju stranu od stakloplastike, pružajući vrhunski osjećaj u ruci uz veliki zaslon. POCO X8 Pro ističe se ultra tankim rubovima i visokim omjerom zaslona i kućišta, pružajući ugodno iskustvo gledanja u kompaktnom i prenosivom kućištu.

Oba modela imaju modul kamere inspiriran trkaćom stazom s Dynamic RGB osvjetljenjem, koje reagira na obavijesti, punjenje, gaming, reprodukciju glazbe i korištenje kamere.

Izdržljivost je jedan od ključnih stupova serije, a oba modela imaju Corning® Gorilla® Glass 7i te IP66 i IP68 zaštitu od prašine i vode. POCO X8 Pro Max također je prošao 5-zvjezdani SGS Premium Performance Certification koji potvrđuje otpornost na padove, pritisak i savijanje.

Napredna kamera i proširene kreativne mogućnosti

Dizajnirana za iznimnu jasnoću u svakoj fotografiji, POCO X8 Pro serija kombinira snažan hardver i AI poboljšanja kako bi unaprijedila mobilnu fotografiju.

Oba modela imaju 50 MP glavnu kameru i 20 MP prednju kameru, pri čemu POCO X8 Pro Max koristi Light Fusion 600 senzor, a POCO X8 Pro Sony IMX882 senzor. Rezultat su oštre i živopisne fotografije uz stabilne performanse u različitim uvjetima osvjetljenja. Za dodatnu kreativnost, serija podržava značajke poput UltraSnap i Dynamic shots, koje omogućuju jednostavno snimanje brzih pokreta. Podržana je i jednostavna konverzija između videa i live fotografija, dok AI Creativity Assistant pojednostavljuje uređivanje i poboljšavanje kvalitete fotografija.

Pametno, povezano i spremno za sve

Pokretan Xiaomi HyperOS 3, POCO X8 Pro serija donosi inteligentno i responzivno korisničko iskustvo. Xiaomi HyperConnect omogućuje besprijekornu interakciju između uređaja, dok Xiaomi HyperIsland proširuje podršku za prikaz aktivnosti aplikacija.

Za dodatno unaprijeđeno AI iskustvo dostupni su Google Gemini i Circle to Search s Googleom. Po prvi put POCO X8 Pro serija donosi Ticket Purchase Mode, koji pomaže korisnicima da brže kupuju ulaznice tijekom prodaja s velikom potražnjom optimizirajući odziv dodira, performanse zaslona i procesorsku snagu uređaja. Također, Xiaomi Offline Communication omogućuje glasovne pozive čak i bez mrežne povezanosti.

Za fleksibilniji način života, POCO X8 Pro Max podržava i eSIM, pojednostavljujući postavljanje i olakšavajući međunarodna putovanja.

Cijena i dostupnost

POCO X8 Pro Max dostupan je u bijeloj, crnoj i plavoj boji te u jednoj memorijskoj varijanti: 12GB + 512GB, po preporučenoj cijeni od 569 EUR. U razdoblju od 17.3. do 30.4. POCO X8 Pro Max bit će dostupan po promotivnoj cijeni od 499 EUR.

POCO X8 Pro dostupan je u crnoj, bijeloj i zelenoj boji, i u dvije memorijske varijante: 8GB + 256GB, s preporučenom cijenom od 399 EUR te u varijanti od 12GB + 512GB s preporučenom maloprodajnom cijenom od 469 EUR.

U razdoblju od 17.3. do 30.4. POCO X8 Pro 8GB + 256GB bit će dostupan po promotivnoj cijeni od 339 EUR, dok će POCO X8 Pro 12GB + 512GB biti dostupan po promotivnoj cijeni od 399 EUR.

Više o ponudi doznajte ovdje: https://mi.hr/mobiteli-i-tableti/poco/poco-x.html