Pametni telefoni više nisu „potrošna roba“

Nova ekonomska realnost diktira novi tempo. Uz inflacijske pritiske i rastuće cijene, kupnja pametnog telefona postala je investicija o kojoj se promišlja dugoročno. Najnovije analize tržišta, uključujući GfK-ov pregled tržišta potrošačke tehnologije i trajnih dobara, ukazuju na jasan zaokret u ponašanju potrošača prema trendu premiumizacije. Suočeni s ekonomskim pritiscima, umjesto brze zamjene telefona svakih godinu ili dvije, kupci danas traže uređaje koji su dugoročna investicija. Prednost daju modelima visokih performansi dizajniranima da izdrže duže cikluse korištenja, koji na europskom tržištu sada sve češće dosežu i premašuju granicu od tri godine.

Ovaj trend stavlja golem pritisak na IT industriju. Proizvođači više ne mogu računati na brzu fluktuaciju uređaja, već moraju ponuditi hardver koji prkosi vremenu. Kako bi odgovorili na ove promjene, proizvođači sve više ulažu u dugovječnost uređaja. Među njima je i HONOR, koji rješenja traži i izvan mobilne industrije.

Tehnologija električnih automobila „seli" u pametne telefone

Najveća prepreka dugovječnosti mobitela oduvijek je bila baterija. Klasične litij-ionske baterije s vremenom gube snagu, a njihova efikasnost drastično pada u ekstremnim uvjetima. Kako bi odgovorio na taj izazov, HONOR je u novu Magic8 seriju (HONOR Magic8 Lite i HONOR Magic8 Pro) implementirao drugu generaciju silicij-ugljične baterije. Ovu tehnologiju koriste vodeći svjetski proizvođači električnih vozila kako bi postigli veći energetski domet u manjem kućištu i omogućili značajno veću gustoću energije. U praksi to znači da baterija zadržava više od 80% svog izvornog kapaciteta nakon tri do četiri godine intenzivnog korištenja, a omogućuje rad uređaja čak i na ekstremnim temperaturama od +55 do -30°C, bez utjecaja na performanse uređaja.

Izdržljivost kao ključna značajka pametnih telefona

Osim softverske degradacije, fizičko oštećenje najčešći je razlog prijevremenog odbacivanja uređaja. Ispadanje telefona iz džepa na pod ili lokvu vode ili puknuće osjetljivih zaslona zbog udaraca uobičajene su svakodnevne nezgode koje se mogu dogoditi čak i onima koji najviše paze. Prema podacima Eurobarometra, čak 77 % građana Europske unije radije bi popravilo svoj uređaj nego kupilo novi, no u tome ih koče visoki troškovi servisa . Upravo je taj podatak bio ključni poticaj Europskom parlamentu da u travnju 2024. godine izglasa nove mjere o „pravu na popravak". Na ove potrebe tržišta također odgovaraju uređaji nove generacije, kao što je HONOR Magic8 Lite, prvi pametni telefon u industriji sa SGS Triple-resistant Premium Performance certifikatom s trostrukom otpornošću: na padove, prašinu i vodu. Ojačan tehnologijom HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, novim nenjutnovskim materijalima i ultra-čvrstim kaljenim staklom, stvoren je da izdrži udarce i padove u svakodnevnim situacijama. HONOR Magic8 Pro svoju otpornost dokazuje SGS certifikatom s 5 zvjezdica i NanoCrystal Shield tehnologijom koji u startu minimiziraju rizik od oštećenja.

HONOR je ovdje primijenio rješenja inspirirana zrakoplovstvom i naprednim inženjerstvom materijala. HONOR NanoCrystal Shield nije samo "tvrđe staklo", već materijal koji prema neovisnim testiranjima ima do 10 puta veću sposobnost apsorpcije udaraca u odnosu na standardna rješenja . Ova inovativna rješenja HONOR Magic8 seriju čini jednima od rijetkih uređaja stvorenih da izdrže padove na tvrde podloge bez potrebe za zaštitnim maskama .

Ekološki imperativ

Ovaj zaokret prema dugovječnosti nije samo tehnološko nadmetanje, već i odgovor na stroge direktive Europske unije. Usvajanjem zakona o pravu na popravak, Bruxelles jasno poručuje: era planiranog zastarijevanja mobilnih uređaja mora završiti. Smanjenjem potrebe za čestom zamjenom uređaja izravno se smanjuje globalni elektronički otpad, koji prema izvještaju Global E-waste Monitora raste alarmantnom brzinom. Kupnja pametnog telefona koji zadržava performanse i fizički integritet tijekom četiri godine više nije samo ušteda za kućni budžet, već svjesna ekološka odluka. U tom kontekstu, uređaji nove generacije prestaju biti samo komunikacijski alati i postaju primjer održive investicije. Među njima su i modeli kao što su HONOR Magic8 Lite i Magic8 Pro.

Ulaganje u budućnost

Prelazak na novu generaciju uređaja stoga više nije pitanje prestiža, već racionalnog ulaganja u tehnologiju koja jamči dugovječnost, a HONOR Magic8 Lite i HONOR Magic8 Pro su uređaji koji će performansama i fizičkom izdržljivošću bez problema pratiti sve životne izazove svojih vlasnika.