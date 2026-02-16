Huawei MatePad 11.5 recenzija

Huawei MatePad 11.5 - novi strojčić koji moramo recenzirati... pa što da vam kažemo, za početak, izgleda odlično... istovremeno, fascinantno, jer izgled ne vara - radi se o ozbiljnoj mašini koja može svašta.

Dakle, dobijete par lijepih kutija, otvoriš ih i nađeš tablet, tastaturu i olovku... i onda nakon toga možemo dalje ;)

Krenimo iz početka, što vozi tu mašnu? Huawei MatePad 11.5 koristi osmojezgreni Kirin T82B procesor, koji predstavlja središnji dio hardvera i "mozak" uređaja. Ovaj chipset izrađen je naprednim 7 nm procesom, što znači da ravnoteža između performansi i energetske učinkovitosti ide u prilog što duljem radu bez pretjeranog zagrijavanja ili velikog trošenja baterije.

Kirin T82B dizajniran je tako da pokrije širok spektar svakodnevnih zadataka. Njegova osmojezgrena arhitektura kombinira više jezgri s različitim brzinama rada, što pomaže pri višezadaćnosti i sveukupnoj responzivnosti sustava. To znači da uređaj može glatko pokretati više aplikacija istovremeno, bez većih zastajkivanja ili učestalih "kašnjenja" sučelja.

U praksi, ovaj Kirin čip pokazuje dobre rezultate u svakodnevnom korištenju poput pregledavanja weba, rada s dokumentima, reprodukcije videa ili pokretanja aplikacija za produktivnost. Recenzije pokazuju da uređaj radi veoma fluidno i stabilno, što je posebno važno za korisnike koji tablet koriste za posao ili učenje.

Iako Kirin T82B nije hardver iz najvišeg ranga poput flagship procesora najnovije generacije, njegova snaga je uravnoteženi odnos performansi i potrošnje energije, što ga čini idealnim izborom za tablet srednje klase poput MatePada 11.5. To uključuje i solidnu podršku za multitasking, svakodnevne aplikacije i laganije igre bez pretjeranog zagrijavanja uređaja.

Osim osnovnih performansi, Kirin procesor podupire i HarmonyOS, Huawei-ev operativni sustav optimiziran za učinkovito korištenje resursa. U kombinaciji s 8 GB RAM-a i brzim pohranom, MatePad 11.5 pruža ugodno korisničko iskustvo, posebno kod aplikacija koje se fokusiraju na produktivnost i mediijalnu potrošnju.

Zaključno, CPU u Huawei MatePad 11.5 pokazuje se kao snažan i pouzdan suputnik u svakodnevnim zadacima, osiguravajući fluidnu interakciju sa sustavom, dobru podršku za multitasking i optimalnu kombinaciju performansi i trajanja baterije.

Sad je na redu možda i najbolja stvar - ekran Huawei MatePad 11.5 tableta jedan je od njegovih najvažnijih aduta i zaslužuje posebnu pažnju - posebno ako planiraš uređaj koristiti za produktivnost, multimediju ili crtanje. Ovaj članak razlaže što ekran nudi, koje tehnologije koristi i kako se ponaša u svakodnevnoj upotrebi, sve na temelju aktualnih službenih specifikacija i recenzija.

Veličina i rezolucija

MatePad 11.5 dolazi s velikim zaslonom dijagonale 11,5 inča, što ga smješta u gornju klasu tableta u pogledu radne površine. Veličina je savršena za multitasking, pregled sadržaja i gledanje filmova, a omjer zaslona i tijela od oko 86 % znači da praktički cijela prednja površina služi za prikaz slike.

Rezolucija iznosi 2456 × 1600 piksela, što daje detaljnu sliku s dobrim prikazom teksta i oštrim prikazom filmova i fotografija. To je blizu tzv. "2,5K" standarda, znatno iznad tradicionalnih Full HD zaslona, pa vizualni dojam općenito ostavlja dojam jasnoće i preciznosti - nešto što primijetiš u svakodnevnom korištenju.

Panel i kvaliteta boja

Huawei se opredijelio za TFT LCD (IPS) panel, koji za razliku od OLED-a ne može prikazivati ekstremno visoku kontrastnu crnu, ali nudi ravnomjernu pozadinsku rasvjetu, široke kutove gledanja i dobru reprodukciju boja. Zaslon pokriva 100 % sRGB spektra (prema tipičnoj vrijednosti), što znači da su boje prirodne i u skladu s onim što očekuješ kod grafičkih sadržaja i fotografija.

Brzina osvježavanja i olovka

Jedna od značajnijih prednosti MatePada 11.5 je promjenjiva brzina osvježavanja do 120 Hz. To znači da interakcije s ekranom - kao što su skrolanje kroz web stranice, navigacija sučeljem ili crtanje olovkom - izgledaju izuzetno glatko. Smart refresh rate mehanizam automatski prilagođava brzinu (60/90/120 Hz) ovisno o sadržaju i potrošnji energije, čime se štedi baterija bez žrtvovanja fluidnosti kad ti je potrebna.

Neke verzije MatePad 11.5 dolaze s PaperMatte tehnologijom ekrana, koja dodatno smanjuje odsjaj i refleksije svjetlosti, nudeći gotovo „papirnati" osjećaj površine i olakšavajući gledanje u uvjetima jakog svjetla. Ovakav ekran posebno je koristan studentima i kreativcima koji puno vremena provode čitajući dokumente, bilježeći bilješke ili crtajući s olovkom.

Da se malo prebacimo na olovku koja dolazi s tabletom - IPS ekran podržava višestruki dodir s do 10 točaka istovremenog unosa, što osigurava preciznu interakciju prstima. U kombinaciji s Huawei M-Pencil olovkom (kompatibilna je 3. generacija), MatePad zaslon postaje vrlo koristan alat za rukopis, skice i dizajn - s osjećajem koji mnogi korisnici uspoređuju s „pravim papirom".

Kad smo već kod olovke... Huawei GoPaint na Huawei MatePad 11.5 je kreativna aplikacija namijenjena digitalnom slikanju i ilustraciji, koja omogućuje korisnicima da svoj tablet pretvore u pravi umjetnički alat. Ovaj program prvenstveno je razvijen za HarmonyOS uređaje, uključujući određene modele MatePad tableta poput MatePad 11.5 s novijim verzijama sustava, i dostupan je za preuzimanje iz HUAWEI AppGallery ako je tvoj uređaj kompatibilan.

GoPaint nudi bogat skup alata i funkcija koji podržavaju različite umjetničke stilove - od klasičnih tehnika poput uljanog slikarstva i akvarela do modernih ilustracija i fantastičnih prikaza. Sadrži preko 150 unaprijed postavljenih četkica i više od 80 opcija prilagodbe četkica, što ti omogućuje da precizno oblikuješ svaki potez olovke ili stylusa.

Aplikacija koristi profesionalni FangTian Painting Engine, koji podržava vrlo velike platne i mnogobrojne slojeve, pa čak i do 8K rezolucije u nekim slučajevima, što je ključno za napredne ilustratore i digitalne umjetnike koji žele detaljno raditi na kompleksnim projektima. Osim standardnih funkcija crtanja, GoPaint uključuje i pametne geste, intuitivne alate za odabir boja i dodatne efekte koji olakšavaju rad čak i početnicima u digitalnoj umjetnosti.

Za korisnike Huawei tableta kao što je Huawei MatePad 11.5, GoPaint može biti idealna platforma za učenje digitalnog slikanja ili profesionalnu ilustraciju, posebno kada se koristi u kombinaciji s HUAWEI M-Pencil olovkom, koja dodatno poboljšava preciznost i osjećaj crtanja. Uz to, aplikacija sadrži i tutorijale i uzorke, pa čak i mogućnost animacije crteža, što je odlična značajka za stvaranje dinamičnih priča ili vizualnih projekata.

Iako neke napredne značajke mogu biti ograničene ili dostupne samo na određenim modelima ili verzijama sustava, GoPaint je svakako vrijedan alat za svakoga tko želi izraziti svoju kreativnost na ekranu MatePad 11.5.

Kamera na tabletu

Huawei MatePad 11.5 ima solidnu kameru za tablet klase, iako nije fokusiran na fotografiju. Glavna stražnja kamera ima 13 MP s otvorom blende f/1.8 i automatskim fokusom, što omogućuje snimanje pristojnih fotografija i videozapisa u 1080p rezoluciji - dovoljno za dijeljenje na društvenim mrežama ili dokumentiranje svakodnevnih trenutaka. Prednja kamera od 8 MP idealna je za video pozive, online sastanke ili selfije, također snimajući video u Full HD kvaliteti. Obje kamere imaju različite načine snimanja poput ljepote, panorame, tajmera i vodenog žiga koji olakšavaju kreativno korištenje u različitim situacijama.

Zahvaljujući otvoru blende stražnje kamere, tablet može uhvatiti relativno dobru količinu svjetla pri snimanju u unutarnjim prostorima ili pri smanjenom osvjetljenju, no kvaliteta i stabilnost videosnimki neće biti na razini pametnih telefona s naprednijim modulima. Prednja kamera s fiksnom žarišnom duljinom omogućuje jasnu sliku prilikom video poziva i vloganja, a jednostavne postavke omogućuju brzo prilagođavanje bez potrebe za složenim opcijama.

Sve u svemu, kamera na MatePad 11.5 dovoljna je za svakodnevnu upotrebu, ali treba imati realna očekivanja jer zbog hardverskih ograničenja nije dizajnirana za profesionalnu fotografiju ili video produkciju.

Za kraj, otprilike, trebali bi napisati nešto o sjajnom dodatku - tipkovnici. HUAWEI Smart Keyboard je službeno tipkovničko dodatak dizajniran za Huawei MatePad 11.5 tablet koji poboljšava produktivnost i pretvara tvoj uređaj u funkcionalnu prijenosnu radnu stanicu. Ovaj dodatak je kompatibilan s modelom MatePad 11.5 (2025) i spojit će se s tabletom bez kabela, jednostavnom magnetnom vezom ili standardnim priključkom, tako da ga odmah možeš koristiti.

Tipkovnica je lagana i prijenosna, s težinom od oko 435 g, što je čini pogodnom za rad u pokretu. Dizajn je tanak ali robustan, pa kad MatePad pričvrstiš u stacionarni položaj, uređaj dobiva stabilnu "laptop" funkciju.

Jedna od ključnih prednosti ove tipkovnice je udobnost tipkanja. Tipke imaju 1,5 mm hoda i velike kapice od 15 mm, što osigurava osjećaj sličan onom na klasičnim prijenosnim računalima - brže tipkanje uz manje umora prstiju. To je posebno korisno ako često pišeš e-mailove, izvješća ili radiš s dokumentima tijekom dana.

Tipkovnica uključuje i preko 40 prečaca, zahvaljujući kojima možeš brzo obavljati zadatke - primjerice označavanje svega (Ctrl + A), traženje sadržaja (Ctrl + F) ili snimanje dijela zaslona (Logo + Shift + S), slično kao na punokrvnom prijenosniku. Ovi prečaci dodatno ubrzavaju rad i olakšavaju multitasking bez stalnog dodirivanja zaslona.

Još jedna prednost je fleksibilnost upotrebe - Smart Keyboard možeš koristiti u "laptop" položaju za produktivnost, ili odvojiti kao samostalnu tipkovnicu kada želiš zadržati tablet na stolu i raditi malo opuštenije.

Ukratko, Huawei Smart Keyboard je vrijedan dodatak za MatePad 11.5 koji značajno unapređuje iskustvo produktivnog rada, čini uređaj svestranijim i omogućuje ti da tablet koristiš gotovo kao prijenosno računalo, bez potrebe za dodatnim gadgetima ili kompliciranim povezivanjem.

Pa da zaključimo priču o ovom tabletu - kvaliteta Huawei MatePad 11.5 jasno pokazuje da je ovaj tablet odličan izbor za svakodnevnu upotrebu, produktivnost i multimediju, ali uz nekoliko kompromisa koje je važno uzeti u obzir.

Prvo i najvažnije, MatePad 11.5 se odlikuje vrlo kvalitetnim zaslonom koji kombinira veliku 11,5-inčnu površinu, visoku rezoluciju i 120 Hz brzinu osvježavanja - što rezultira glatkim i ugodnim prikazom slike, idealnim za gledanje filmova, čitanje i crtanje s olovkom. Njegov PaperMatte završetak dodatno poboljšava čitljivost u svjetlijim uvjetima i smanjuje odsjaj, što doprinosi boljem iskustvu pri radu ili zabavi.

Također, konstrukcija uređaja ostavlja premium dojam - tanak metalni dizajn i relativno mala težina čine ga ugodnim za držanje i nošenje. Baterija velikog kapaciteta omogućuje dugotrajnu autonomiju, često osiguravajući cijeli dan intenzivnog korištenja bez potrebe za čestim punjenjem, što je velika prednost za studente i profesionalce na putu.

Budući da MatePad koristi HarmonyOS bez ugrađenih Google servisa, to može otežati pristup nekim popularnim aplikacijama iz ekosustava Googlea i zahtijevati dodatne metode instalacije ili alternativne aplikacije, što može sve jednostavno dodatno napraviti boljim i kvalitetnijim nego što mislite.

Unatoč tome, za svoju cijenu MatePad 11.5 nudi izvanrednu kombinaciju performansi, zaslona i autonomije, čime se pozicionira kao vrlo konkurentna tablet opcija srednjeg ranga, posebice za one koji su spremni prihvatiti Huawei-ev ekosustav i sklonost HarmonyOS-u.

U konačnici, kvaliteta MatePada 11.5 leži u uravnoteženom odnosu cijene i funkcionalnosti - odličan je za multimediju, produktivnost i kreativne zadatke, s nekoliko kompromisa u softveru koji ne umanjuju ukupnu vrijednost uređaja.