Xiaomi Mi Band 3 nakon 180 dana - recenzija

Pametni satovi i fitness narukvice sve su više zastupljeni u našoj svakodnevici. Među njima je Mi Band 3 fitness narukvica, jedna od najboljih u klasi jeftinih nosivih gadgeta.

U usporedbi s prethodnom generacijom ima brojne promjene. Nabavila sam ju za starijeg člana obitelji i nisam pogriješila. Evo zašto?

Xiaomi Mi Band 3 - OSNOVNA SPECIFIKACIJA





DIMENZIJE (D x Š x V): 24,70 x 1,79 x 1,20 cm

MASA: 20 grama

MATERIJAL KUĆIŠTA: ABS, plastika, IP 5ATM otpornost na vodu

REMEN: TPU + TPE (veličina 24.7cm / nosiva duljina: 155-216mm )

ZASLON: elipsoidni OLED 0,78 ″ , osjetljiv na dodir

BATERIJA: litij-polimer 110 mAh

FUNKCIJE: sat, datum, prikaz poziva, mjerenje kalorija, mjerenje otkucaja srca, pedometar ,podsjetnik....

OSTALO: vibracija, Bluetooth 4.2, kompatibilan s Andriod i iOS

CIJENA: 245,00 kn Neutrinomobile

DIZAJN I EKRAN

Dizajn Mi Band 3 je jednostavan, s ovalnim kućištem i prednjom sjajnom površinom koja se mijenja od ravne do 3D. Nema tipki ili utora, osim što su bočno smješteni konektori za punjenje. Na dnu je kontaktno područja senzora.

S ovom narukvicom možete plivati u bazenu (iako ne prati plivanje), prati ruke ili posuđe i tuširati se. Zaštićena je od vode i prašine IP68 standardom i ima 5ATM (50 m) vodootpornu potporu.

Na prednjici je okruglo konkavno područje koje se koristi poput „Home" tipke na pametnom telefonu (uključivanje zaslona, povratak na brojčanik, brisanje obavijesti). Lako se pronalazi prstom čak i u potpunom mraku. Iznad je POLED zaslon veličine 19 × 12 mm, dijagonale 0,78 inča i rezolucije 128 × 80 piksela gustoće 193 ppi. Ove vrijednosti sasvim su dovoljne za jednobojni tekst ( prikaz sata, datum, obavijesti....), ali nažalost, svjetlina nije uvijek dovoljna za vidljivost na jakom suncu.

Zaslon možete aktivirati jednostavnim podizanjem ruke. Nema više nezgodnog zaokreta. Međutim, podižete li ruku polako morate čekati nekoliko sekundi da biste vidjeli vrijeme. Zato mi pritisak na „home" tipku djeluje kao bolje iskustvo.

Budući da je zaslon osjetljiv na dodir, podržava set kontrola: pomicanje prema gore ili dolje ( ulaz u glavne funkcije i prebacivanje između njih) ili pomicanje ulijevo i udesno ( pregled pojedinosti na zaslonu). Ukupna brzina osjetljivosti / odziva je potpuno u redu.

NARUKVICA (REMEN)

Modul je izravno pričvršćen u silikonsku narukvicu. Malo je vjerojatno da može ispasti i izgubiti se. Čak je potrebno primijeniti određenu silu za izvlačenje. Kvaliteta silikona nije loša jer ni nakon 6 mjeseci nema znakove habanja ili lijepljenja kod znojenja. Ima dovoljan broj rupica za učvršćivanje kako bi odgovarale raznim debljinama zapešća. Tijekom ovih nekoliko mjeseci korištenja kopča se nikada nije otvorila.

FUNKCIONALNOST NARUKVICE ILI ŠTO RADI Mi Band 3

Praćenje spavanja: senzor automatski detektira kada spavate i bilježi informacije o dubokom snu i laganom spavanju. Prepoznaje kada ste iz nekog razloga ustali usred noći. Nakon tjedan dana dobivate prijedlog kada je najbolje vrijeme da se uvalite u krevet na spavanje.

Pozivi i poruke: zahvaljujući vibraciji koju ne možete zamijeniti ni s čim drugim nemoguće je propustiti poziv ili obavijest o poruci čak i na bučnom mjestu. Dolazni pozivi imaju prikaz imena pozivatelja, a poruke, ime i tekst uklapaju se u jedan zaslon. Podržano je gledanje posljednjih 5 poruka od kojih svaka može prikazati sadržaj do 3 zaslona. Ako ne želite odgovoriti na poziv, možete ga odbiti dugim pritiskom.

Pedometar: Xiaomi Mi Band 3 ne može precizno izmjeriti broj prijeđenih koraka jer samo je pametna narukvica s ograničenim hardverom. Za dobivanje točnih i pouzdanijih rezultata trebala bi biti otvorena mogućnost individualnog unosa prosječne duljinu koraka korisnika narukvice. Međutim, točnost mjerenja za prosječnog korisnika bit će sasvim dovoljna za obračun s viškom kilograma, dovođenje u bolju fizičku kondiciju i istovremeno poboljšavanje općeg zdravstvenog stanja.

Prikaz vremenske prognoze: možete se prebacivati između 3-dnevne vremenske prognoze. Pokazuje visoke / niske temperature i ikonu za kišu / sunce itd.

Nadzor otkucaja srca: automatska frekvencija otkrivanja i mjerenja otkucaja srca prilagođena je intervalima ili se može mjeriti samostalno. Uglavnom dobro funkcionira kod mirnog sjedenja dok za aktivnosti poput vježbanja često dobivate neobične rezultate. Kada tijekom vježbanja postigne zadano maksimalno opterećenje srca, narukvica će vibrirati kako bi vas podsjetila da odmah zaustavite trenutnu vježbu i odmorite se.

Nadzor mirovanja ili sjedeći podsjetnik: izvrsna je funkcija za one koji puno sjede zbog posla ili one koji se igraju na računalu ili provode dugo pred malim ekranima. Nakon sata sjedeće aktivnosti narukvica će nježno vibrirati kako bi vas podsjetila da ustanete i hodate.

Prikaz sportskih podataka u stvarnom vremenu: ključni podaci o trčanju, biciklizmu, šetnji itd. vidljivi su u stvarnom vremenu na zaslonu.

Podsjetnik : podržava i offline podsjetnike na neke događaje ili obveze. To znači da čak i ako je telefon isključen, vibracija dolazi na vrijeme.

Pronađi telefon: ova funkcija po potrebi pronalazi upareni pametni telefon uz vrlo glasan zvuk bilo da se radi o zadanom zvuku zvona ili melodiji.

Otključaj Android telefon: kada je Android telefon blizu narukvici, automatski će se otključati.

Povezivanje: Za interakciju s pametnim telefonom ( Android ili iOS) potrebno je instalirati Mi Fit aplikaciju i upariti uređaje Bluetooth 4.2 LE vezom. Aplikacija nudi stvaranje računa, unos vaše visine, težine, dobi, postavljanje ciljeva, odabir jedne od tri opcije prikaza brojčanika, fina ugađanja, podešavanje redoslijeda stavki izbornika, njihov broj i prikazuje rezultate mjerenja ili praćenja aktivnosti.

Međutim, dok Mi Fit 3 nije uparena s pametnim telefonom, i dalje ima određenu količinu potrebnih funkcija poput pokretanja štoperice, pregleda vremenske prognoze, uvid u stanje baterije, prevaljene udaljenosti, broj potrošenih kalorija, izmjerenog pulsa i uključivanje načina vježbanja.

BATERIJA I PUNJENJE

Li-Po baterija visoke gustoće energije kapaciteta 110 mA dostatna je za 15 - 20 dana rada s isključenim praćenjem otkucaja srca. Ako koristite sve funkcije osim treninga, tada je razdoblje trajanja baterije do 10 dana. Koristite li sve funkcije, minimalno vrijeme između punjenja bit će 7 dana.

U biti, sve ovisi o broju obavijesti, podsjetnika, korištenju budilice, učestalosti mjerenja otkucaja srca, svjetlini ekrana, koliko podižete ruku ako imate uključenu automatsku aktivaciju zaslona i tako dalje. Metoda punjenja je još uvijek uklanjanje modula i zatim umetanje u kontaktnu liniju za punjenje. Proces punjenja traje 2: 35 minuta.

UKUPNI DOJAM I ZAKLJUČAK

Xiaomi Mi Band 3 nudi vrlo dobru funkcionalnost za cijenu 245,00 kn bez obzira radi li se o mlađoj ili starijoj osobi. Naravno, ne može se smatrati ozbiljnim sportskim uređajem, iako postoji režim treniranja i praćenje pulsa. Međutim, motivira na šetnje ili neke druge aerobne vježbe. Nema više propuštenih poziva ili zaborava uzimanja lijeka ili nečijeg rođendana. Osim toga, Mi Band 3 je lagana (8,5 grama), ugodna i nenametljiva narukvica s odličnim trajanjem baterije.

ZA

dizajn

vodootpornost

trajanje baterije

offline sinkronizacija

uvid u praćenje spavanja

cijena

PROTIV

loša vidljivost ekrana na jakom suncu

nema GPS

jedinstveno postolje za punjenje

skromne mogućnosti podešavanja

nedosljedno praćenje otkucaja srca

