HUAWEI FreeBuds Pro 5 slušalice: nova znanost tišine

Jutarnja gužva, vlak je prepun, razgovori se preklapaju, kotači škripe po tračnicama, a razglas na kolodvoru probija se kroz sve ostale zvukove. U takvom okruženju gotovo je nemoguće koncentrirati se ili u miru uživati u omiljenoj glazbi.

Upravo za takve trenutke stvorene su HUAWEI FreeBuds Pro 5 slušalice. Zahvaljujući inteligentnom sustavu dinamičkog poništavanja buke, pozadinski zvukovi postupno nestaju u stvarnom vremenu, dok glazba i podcasti ostaju bogati i kristalno jasni. Tijekom putovanja, u užurbanim kafićima ili u otvorenim uredima, tišina postaje precizno oblikovan i potpuno uranjajući doživljaj prilagođen trenutku.

Dvostruka zaštita od buke

U središtu modela HUAWEI FreeBuds Pro 5 slušalice nalazi se akustički sustav s dvostrukim pogonom, u kojem dvije specijalizirane zvučne jedinice rade zajedno kako bi neutralizirale neželjene zvukove s iznimnom preciznošću.

Ova kombinacija čini temelj najnaprednije Huaweijeve tehnologije poništavanja buke, spoj vrhunskog inženjerstva i inteligentne akustike koji redefinira način na koji doživljavamo tišinu.

Dual-engine sustav za stvarne situacije

HUAWEI FreeBuds Pro 5 slušalice osmišljene su kako bi korisnicima vratile fokus i mir u svakodnevnim situacijama. Opremljene su prvim AI sustavom poništavanja buke s dvostrukim pogonom u industriji, u kojem dvije snažne zvučne jedinice rade neovisno.

Ultra-linearna jedinica s dvostrukim magnetom učinkovito uklanja duboke zvukove poput tutnjave podzemne željeznice ili prometne buke (ispod 300 Hz). Istodobno, ultratanka planarna membrana filtrira ljudske glasove i pozadinske razgovore u otvorenim uredima ili javnim prostorima (1 kHz - 8 kHz).

Bez obzira putujete li, sudjelujete na sastanku ili jednostavno želite trenutak mira, HUAWEI FreeBuds Pro 5 slušalice osiguravaju jasnije i ugodnije iskustvo slušanja gdje god se nalazili.

Inteligentni sustav koji stoji iza tišine

Sustav je dodatno podržan MIMO AI modelom za detekciju zvuka, koji u stvarnom vremenu analizira buku iz svih smjerova pomoću ultra-HD mikrofona.

Sustav prepoznaje vrstu i izvor svakog zvuka te precizno upravlja zvučnim jedinicama kako bi generirao suprotne zvučne valove u različitim frekvencijskim rasponima.

Zamislite pripremu složenog jela. Nekada je jedan kuhar bio zadužen za rezanje namirnica, a drugi za kuhanje. Sada, čak i za rezanje rade dva stručnjaka, svaki sa svojom tehnikom i preciznošću. Proces postaje učinkovitiji, ali i znatno sofisticiraniji.

Na isti način HUAWEI FreeBuds Pro 5 slušalice precizno upravljaju svakim dijelom procesa poništavanja buke, omogućujući optimalno audio iskustvo u svakoj situaciji, bilo da putujete ili radite u užurbanom uredu.

Vrhunske performanse potvrđene podacima

Zahvaljujući kombinaciji dvostrukih zvučnih jedinica i MIMO AI sustava, HUAWEI FreeBuds Pro 5 podižu razinu poništavanja buke na novu razinu.

U usporedbi s prethodnom generacijom, učinkovitost poništavanja buke poboljšana je za čak 220 %, uz prosječno smanjenje buke od gotovo 29 dB kroz cijeli frekvencijski raspon.

Signal buke obrađuje se iznimno brzo, s latencijom smanjenom na svega 8 mikrosekundi. Rezultat je snažnije, brže i znatno brže poništavanje buke u svim okruženjima.

Inteligentne funkcije koje se prilagođavaju vašem danu

HUAWEI FreeBuds Pro 5 objedinjuju tri pametne funkcije koje zajedno stvaraju intuitivno iskustvo korištenja.

Awareness Mode - svjesnost okoline

Uz pomoć ultra-HD mikrofona i MIMO AI modela, Awareness Mode poboljšava prirodnost zvukova iz okoline za čak 100 %, vraćajući autentične detalje svijeta oko vas.

Tijekom jutarnje šetnje možete slušati glazbu, a istovremeno jasno čuti bicikliste ili prometne signale. Na željezničkom kolodvoru obavijesti ostaju jasne i razumljive bez potrebe za pauziranjem sadržaja.

Conversation Awareness - pametno prepoznavanje razgovora

Kada započnete razgovor s kolegom, HUAWEI FreeBuds Pro 5 slušalice automatski smanjuju glasnoću medija i aktiviraju Awareness način rada.

Nema potrebe za skidanjem slušalica ili pritiskanjem tipki. Nakon završetka razgovora, prethodne postavke poništavanja buke i glasnoće automatski se vraćaju nakon 7 sekundi.

Adaptive Volume - prilagodba glasnoće

Funkcija Adaptive Volume automatski prilagođava glasnoću ovisno o okruženju.

Kada uđete u bučan kafić, glasnoća se povećava kako bi se zadržala jasnoća zvuka. Kasnije, u tihoj prostoriji, glasnoća se smanjuje kako bi slušanje ostalo ugodno, bez potrebe za ručnim podešavanjem.

Sve ove funkcije zajedno stvaraju sustav koji se u stvarnom vremenu prilagođava vašem okruženju.

Kada buka otežava komunikaciju

Telefoniranje je jedna od čestih funkcija bežičnih slušalica. Ipak, kvaliteta poziva često predstavlja izazov. U bučnim okruženjima poput kolodvora, zračnih luka, trgovačkih centara ili podzemne željeznice, glasovi se lako izgube u pozadinskoj buci. Za kvalitetan poziv nije dovoljno samo osnovno smanjenje buke. Sustav mora prepoznati ljudski glas i istovremeno filtrirati pozadinske zvukove u stvarnom vremenu. U takvim situacijama, npr. HUAWEI Mate X6 pametni telefon, u kombinaciji s FreeBuds Pro 5 slušalicama omogućuje jasne i neometane pozive. Preklopni zaslon olakšava multitasking; čitanje poruka, provjeru obavijesti ili video pozive, dok slušalice inteligentno poništavaju buku u stvarnom vremenu, tako da vaš glas ostaje jasan i razumljiv bez obzira na okolinu.

Kristalno jasni pozivi u svakoj situaciji

Kombinacijom naprednog hardvera i inteligentne obrade zvuka, HUAWEI FreeBuds Pro 5 pružaju iznimno učinkovito poništavanje buke tijekom poziva.

Tri visoko precizna mikrofona bilježe zvukove iz okoline, dok dodatni mikrofon za koštanu provodljivost prepoznaje vibracije korisnikova glasa. Na taj način slušalice mogu izolirati govor s iznimnom jasnoćom čak i u promjenjivim uvjetima.

Algoritam za poništavanje buke tijekom poziva treniran je na stotinama stvarnih scenarija buke. Uz pomoć dubokih neuronskih mreža, sustav u stvarnom vremenu odvaja glas od pozadinske buke i filtrira smetnje bez gubitka prirodnog tona.

Slušalice su također optimizirane za korištenje na otvorenom. Posebna struktura mikrofona smanjuje utjecaj vjetra, omogućujući stabilan prijenos glasa čak i pri vjetru brzine do 10 m/s, što odgovara naletima vjetra jačine 5 stupnjeva.

Bez obzira hodate li ulicom ili se probijate kroz gradsku gužvu, vaš glas ostaje jasan i razumljiv.

Novi standard pametnog bežičnog zvuka

U konačnici, HUAWEI FreeBuds Pro 5 slušalice redefiniraju ono što bežične slušalice mogu ponuditi. Napredni AI sustav poništavanja buke s dvostrukim pogonom ne samo da blokira neželjene zvukove, već inteligentno upravlja cijelim zvučnim okruženjem.

Rezultat je iznimno osobno i impresivno iskustvo slušanja, od duboke tišine do kristalno jasnih telefonskih poziva.

Slušalice možete jednostavno povezati s iOS i Android uređajima, ali i s dva uređaja u isto vrijeme pa se tako možete jednostavno prebacivati sa slušanja glazbe na vašem tabletu, kao što je nedavno lansirani HUAWEI MatePad 12 X, na odgovaranje poziva na mobitelu.

Huawei uskoro na hrvatsko tržište donosi i HUAWEI Watch GT Runner 2, pametni sat namijenjen trkačima i sportskim entuzijastima. Sat donosi napredne funkcije za praćenje treninga i precizan GPS, čime se dodatno proširuje Huawei ponuda uređaja za aktivan životni stil.