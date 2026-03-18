Whatsapp na Garmin satovima
Garmin korisnici mogu ostati povezani s WhatsAppom na svojem pametnom satu
Garmin je najavio novu WhatsApp aplikaciju za odabrane Garmin pametne satove, sada dostupnu besplatno u Connect IQ Store-u. Oni s kompatibilnim pametnim satom, uključujući odabrane fēnix, Forerunner, Venu i vívoactive proizvode, mogu brzo komunicirati s drugima - sve dok im je pametan telefon u džepu¹.
Kada koriste WhatsApp aplikaciju na svojem pametnom satu, Garmin korisnici mogu:
brzo pregledati nedavne poruke i razgovore
čitati i odgovarati na poruke pomoću ugrađene tipkovnice
brzo slati emotikone i reakcije na poruke
vidjeti više povijesti razgovora, s do 10 poruka prikazanih na zaslonu
vidjeti dolazne pozive uz mogućnost njihovog odbijanja
Kao i uvijek, osobne poruke i pozivi na WhatsAppu ostaju zaštićeni end-to-end enkripcijom, tako da ih samo korisnik i osoba s kojom razgovara mogu čitati ili slušati.
Garmin korisnici mogu odmah preuzeti WhatsApp aplikaciju u Connect IQ Store-u.
Unapređivanje inovacija kroz Garmin program za developere
WhatsApp je prva i jedina aplikacija za razmjenu poruka treće strane trenutno dostupna na Garmin pametnim satovima, što je omogućeno kroz Garminov snažan program za developere i Connect IQ platformu.
Za one koji su zainteresirani za stvaranje jedinstvenih iskustava nošenja uređaja koristeći senzore i funkcije Garmin uređaja, kliknite ovdje kako biste saznali više o razvoju na platformi Connect IQ.
Connect IQ Store je sveobuhvatno rješenje za Garmin korisnike koji žele personalizirati svoje kompatibilne Garmin uređaje. S tisućama opcija za odabir, korisnici mogu preuzeti aplikacije, izgled sata, usluge streaminga glazbe i još mnogo toga izravno na svoj uređaj. Connect IQ Store dostupan je putem Google Playja i Apple App Store-a.
