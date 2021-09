Možete li jesti kruh i ne debljati se pritom?

Kruh naš svagdašnji nije samo molitva ili priča, to je činjenica - veći dio svijeta tijekom dana jede kruh u razoraznim oblicima i veličinam.

Da sad ne nabrajamo sve mogućnosti, svima je jedna stvar zajednička - osnova kruha je brašno, a tu možete naletjeti na razne probleme...

Naime, iako ga svi pokušavamo izbjegati, ne možemo bez kruha. On je pun ugljikohidrata i ponekad rafiniranog brašna, ali vjerovali ili ne, postoje i neke zdrave opcije kada je riječ o konzumaciji kruh.

Evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da jedete kruh, a da se pri tome ne udebljate.

Kada kupujete kruh, slijedite pravilo 10:1 - to znači da za svakih 10 grama ugljikohidrata koje kruh sadrži, treba imati jedan gram vlakana, objasnila je nutricionistica Rebecca Lewis.

Birajte cjelovite žitarice - "Ako na popisu sastojaka vidite šećer, saharozu, fruktozu, kukuruzni sirup, bijelo ili pšenično brašno, to znači da se sastoji uglavnom od jednostavnih ugljukohidrata te bi unos takvih namirnica trebao biti ograničen", objašnjava Lewis.

Dakle, prilikom kupnje kruha uvijek biste trebali pogledati popis sastojaka i odabrati onaj na kojemu je navedeno da se sastoji od cjelovitih žitarica.

Odaberite organsku pšenicu - još uvijek se istražuje utjecaj pesticida i kemikalija na naše zdravlje pa biste toga trebali jesti namirnice od organske pšenice jer su takvi proizvodi manje izloženi pesticidima i samim tim su zdravija opcija za nas.

Ne kupujte u trgovini - kruh je ranije bio puno zdraviji, ali je masovna proizvodnja utjecala na njegove zdravstvene koriste. No, u pekarama možete svaki dan pronaći svježi kruh pa je to zasigurno bolja opcija nego kupnja kruha u supermarketu. Ako kruh pečete sami doma, bilo bi dobro da bijelo brašno zamijenite kokosovim jer ono ima znatno manje ugljikohidrata te čak 11 puta više vlakana, piše Eat this. Uz to, možete dodati neke sjemenke kao što su chia, sjemenke bundeve ili suncokreta koje su pune hranjivih tvari.