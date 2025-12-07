Antidepresivi ili placebo - svejedno je?

Ugledni medicinski časopis PLOS Medicine nedavno je objavio otkriće američkih i kanadskih znanstvenika koji su ustvrdili kao su antidepresivi uzaludna i posve nedjelotvorna terapija. Voditelj istraživanja Irving Kirsch ustvrdio je kako je razlika u stanju pacijenata koji su uzimali terapiju antidepresiva i drugih, koji su tretirani placebom, vrlo mala i zaključio kako se stanja blaža depresivnih pacijenata mogu liječiti bez tableta.

Kako se liječiti?Ako boluje od blage depresije, pacijentu bi mogla biti dovoljna i psihoterapija. U težim slučajevima psihoterapija nije dovoljna i potrebni su lijekovi. No, osim antidepresiva, liječnik će preporučiti i vitamine, osobito B-kompleks te vitamin C, kao i omega-3 masne kiseline... tvari koje dokazano utječu na raspoloženje. Najpoznatiji prirodni antidepresiv je gospina trava - hipericum perforatum, točnije suhi ekstrakt te biljke koja raste i u nas. Izvjesno je da su kapsule gospine trave djelotvorne kod blage i donekle kod umjereno teške depresije. No, gospina trava je blag antidepresiv na čije se djelovanje čeka tjednima ili mjesecima.

- Razlika u poboljšanju stanja u pacijenata koji uzimaju placebo i pacijenata koji konzumiraju antidepresive nije velika. - mišljenja je Krirsch. Ipak, iako su spomenuti znanstvenici tvrdnju ograničili na blaža depresivna stanja, njihov je zaključak izazvao pravu pomutnju u stručnim medicinskim krugovima, pa tako i u nas.

Čarobna pilula sreće

Predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Zagreb, dr. Miro Jakovljević izjavio je kako su antidepresivi temelj uspješne terapije depresija koje su za ljude izvor velikih patnji. Placebo učinak, kazao je Jakovljević, moguć je kod blažih oblika depresije, no tu bolest treba liječiti u što ranijoj fazi, dok se stanje ne pogorša. Tu su dragocjeni upravo lijekovi, koje mnogi ionako nevoljko uzimaju, no upravo zbog novih antidepresiva u svijetu drastično opada i stopa suicidalnosti.

I ostali hrvatski stručnjaci, poput psihijatra dr. Veljka Đorđevića i homeopata dr. Marijana Montanija, reagirali su na Kirscheva otkrića i u medijima progovorili o učinkovitosti antidepresiva, ističući kako ne postoji čarobna pilula sreće koja će izliječiti sve depresije, ali ih antidepresivi poput prozaka, seroksata i drugih svakako mogu ublažiti. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaki deseti Hrvat pati od depresije i većina ih se liječi antidepresivima.

Volja za životom

Prošle godine se na antidepresive u Hrvatskoj potrošilo gotovo 50 milijuna kuna ili više od 450 tisuća pakiranja takvih lijekova. Stoga su, tvrde hrvatski liječnici, antidepresivi ispunili svoj cilj i nema govora o njihovoj neučinkovitosti. Kako bismo pojasnili učinak antidepresiva, ponajprije valja pojasniti što je depresija. U svakom slučaju, kada čujete sebe kako izgovarate riječi poput ‘u crnjaku sam’ ili ‘u bedu sam’, to u pravilu ne znači da bolujete od depresije.

To je kronična bolest i primarno pogađa raspoloženje i duboko ga snižava, a sniženo je raspoloženje duševna bol koja, ako je dugo podnosite, može uzrokovati gubitak volje za životom. Blaga depresija je neugodna, a teška je prava agonija - zbog patnje koju nanosi, uzročnik je najvećeg broja samouobojstava, i to čak dvije trećine. Valja razlikovati antidepresive od anksiolitika, baš kao što treba razlikovati depresiju, odnosno potištenost, od anksioznosti (tjeskobe). Najvažnije je ispravno postaviti dijagnozu te odabrati odgovarajući antidepresiv.

7 istina o antidepresivima1. Ne djeluju odmah! Ovisno o pojedinačnom slučaju pacijenta, te težini poremećaja, potrebno je od jednog do šest tjedana da lijekovi počnu djelovati. Važna je redovita uporaba u skladu s uputama liječnika.

2. Osjetite li neželjene učinke lijekova, brzo se javite liječniku radi prilagodbe doze ili promjene lijeka. Moguće je da se nuspojave jave odmah i traju kratko, a da terapijski učinci nastupe kasnije.

3. Ne izazivaju ovisnost. Lijek se uzima dugoročno ako to zahtijeva priroda bolesti.

4. Neće vas učiniti ‘zombijem’. Moguće je da uzrokuju osjećaj omamljenosti ili pospanosti, no to se obično ispravlja prilagodbom doze.

5. Ne uzrokuju ushićenje ili euforiju. Date li antidepresiv zdravom čovjeku, on vjerojatno neće osjetiti nikakvu promjenu u duševnom stanju.

6. Antidepresivi ne služe za guranje životnih problema pod tepih niti za njihovo potiskivanje. Depresivnom bolesniku upravo je depresija najveći životni problem i prvi s kojim se treba pozabaviti.

7. Neće vas spriječiti da riješite probleme u svom životu, ako oni postoje. Štoviše, osposobit će vas za njihovo rješavanje.