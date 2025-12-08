Jutarnje navike koje upropaštavaju dan... i san

Na kvalitetu sna utječu brojni čimbenici, od poslovnih i obiteljskih obaveza do večernjih navika, no često zaboravljamo da i ono što radimo ujutro može odrediti hoćemo li navečer lako utonuti u san, piše HuffPost.

Ne izlažete se prirodnom svjetlu - naš san reguliraju cirkadijalni ritmovi, koji utječu na sve, od hormona do tjelesne temperature, a sunčeva svjetlost ima ogroman utjecaj na njih. Prema CDC-u, unutarnji sat našeg tijela najosjetljiviji je na svjetlost otprilike dva sata prije uobičajenog vremena za spavanje i tijekom noći, sve do sat vremena prije buđenja.

Ne odvajate se od mobitela - provjeravanje mobitela čim se probudite znači da dopuštate drugima da diktiraju vaše prve misli u danu, što može postaviti negativan ton koji traje sve do večeri. "Ako se probudimo i provjerimo telefon, a tamo nas čeka e-mail od šefa koji kaže 'moramo razgovarati' ili poruka od klijenta s pitanjem 'Mogu li te nazvati kasnije?', možemo izravno iz sna prijeći u stanje panike, gdje vam srce ubrzano kuca", objasnila je za HuffPost Susie Moore, životna trenerica i autorica.

Ne sastavljate popis obaveza - izrada popisa obaveza moćan je alat za organizaciju dana, ali i učinkovit način borbe protiv tjeskobe koja se često javlja prije spavanja i otežava nam da zaspimo. Ipak, nije svaki popis jednako učinkovit. Prije svega, važno ga je zapisati. "Kada pokušavate upravljati svojim popisom obaveza u glavi, vjerojatno ćete zaboraviti stavke", napisala je novinarka HuffPosta Kelsey Borresen.

Previše kofeina na početku dana - iako se čini očiglednim, mnogi nisu svjesni koliko jutarnja kava može poremetiti večernju rutinu spavanja. Većina zdravih odraslih osoba može sigurno konzumirati do 400 miligrama kofeina dnevno, što je otprilike četiri šalice kave ili dva energetska pića. Ipak, važno je imati na umu da razina kofeina u energetskim pićima značajno varira i može imati negativne posljedice na zdravlje.

Svaki dan se budite u drugo vrijeme - spavati duže vikendom zvuči primamljivo, ali ta navika može negativno utjecati na vaše obrasce spavanja. Stručnjaci za san preporučuju uspostavljanje fiksnog vremena buđenja kojeg se treba pridržavati što je više moguće, čak i neradnim danima. Ako u nedjelju odspavate nekoliko sati duže, vjerojatno nećete osjetiti umor do kasno u noć. To će vam poremetiti ritam i uzrokovati umor u ponedjeljak ujutro.

Prema tome, radite za svoje dobro... uvijek!