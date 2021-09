Kad je vrijeme za kavu?

Jutarnja kava... svima je najdraža, kad naspem šalicu vrućeg napitka koji sjajno miriše počnemo se buditi.. ali to je istovremeno vrijeme kada ga ne bi trebali piti.

Naime, prvu kavu treba popiti sat vremena nakon što se probudite. U tom trenutku proizvodnja kortizola u tijelu je na jednom od tri vrhunca u danu, pokazali su rezultati jedne kliničke studije.

Kortizol se inače smatra "hormonom stresa" jer se luči u većim količinama kada osjećamo naprezanje ili napetost kod okolnosti koje smatramo zahtjevnim. No, kortizol se može smatrati i "hormonom budnosti" jer razlog zbog kojeg tijelo proizvodi više kortizola kada smo pod stresom jest da bi nas razbudio i da bismo bili na oprezu.

>> Prva jutarnja kava - kada je najbolje vrijeme? >>

Konzumacija kofeina dok je tijelo na bvrhuncu proizvodnje kortizola uči tijelo da proizvodi manje kortizola, tvrde kronofarmakolozi koji proučavaju način na koji lijekovi, poput kofeina, djeluju na prirodne biološke ritmove našeg tijela.

Ne samo da to potkopava učinak kofeina, već smanjuje i sposobnost razbuđivanja koju kortizol ima. Uz to, to može pridonijeti razvoju tolerancije na kavu što znači da nam je potrebno sve više i više kave da bismo postigli iste učinke.

>> Predvidite vrijeme pomoću šalice kave >>

Dakle, da biste u potpunosti iskoristili učinke koje kava nudi, prvu šalicu popijte sat vremena nakon što se probudite, savjetuje The Healthy. Drugi vrhunac proizvodnje kotizola je oko 13 sati, a zatim oko 17 sati pa u nekom od tih trenutaka možete popiti sljedeću šalicu kave.