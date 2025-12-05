Dnevni horoskop za 5. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 5. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi će ići do kraja svijeta za neke stvari, Ribe trebaju izazvati probleme kad je to umjesno, dok će Djevice mijenjati neke važne stvari na nježan i dobar način...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni redatelj Otto Preminger, slavni producent animiranih filmova Walt Disney i rock legenda Little Richard.