Dnevni horoskop za 6. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 6. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Vage moraju pod hitno popraviti komunikaciju s ljudima, Vodenjaci se trebaju smiriti i pokazati da su dovoljno pri sebi, dok će Ovnovi biti samo svoji, kao i uvijek...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni pjesnik Halil Džubran, jazz pijanist i kompozitor Dave Brubeck te gitarist Peter Buck.