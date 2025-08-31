Dnevni horoskop za 31. kolovoza 2025.

Dnevni horoskop za 31. kolovoza, već je nedjelja, a vama se (kao i nama) čini kao da je tek subota... nešto je čudno s vremenom ovih dana. Stoga, pripazite, jer će Ribe prve koji će osjetiti probleme, nakon njih Vage i Ovnovi... pa ih poslušajte što vam kažu, nije to šala...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni rimski car Kaligula, atletičar Edwin Moses i glumac Richard Gere.

