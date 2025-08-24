Dnevni horoskop za 24. kolovoza 2025.

Dnevni horoskop za 24. kolovoza, Djevice su se već lijepo uvalile u Suncu uživajući na njegovim zrakama... to ne znači da se mogu opustiti i uživati, kao ni ostali znakovi horoskopa... ima tu svega - pa neka Ovnovi budu oprezni i koncentrirani, Ribe smirene za promjenu, a Strijeci... ne znamo što će napraviti, ali tražit će najbolje...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni osvajač Normandije Geoffrey Plantagenet, poznati argentinski pisac Jorge Louis Borges i glumac Steve Guttenberg.

