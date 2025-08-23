Dnevni horoskop za 23. kolovoza 2025.

Dnevni horoskop za 23. kolovoza, dan kada su nam tek svježe stigle Djevice i još uz to je subota... vikend, jel'... dakle, da vidimo, Djevice mogu početi uživati, Vage će se dobro odmoriti, a Ovnovi će krenuti raditi neke stvari koje su trebali odavno...

Pročitajte horoskop na današnji dan rođeni su glazbenik Keith Moon, plesač i glumac Gene Kelly te njegov prerano preminuli mladi kolega River Phoenix.

---------------------------------------------

Mjesečni horoskop za kolovoz