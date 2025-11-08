5 trikova za bolje kuhanje

Savjeti za kuhanje - jeste li znali da količinu nekih namirnica možete precizno odrediti i bez vage, a truljenje voća spriječiti pomoću češnjaka?

Češnjak spriječava truljenje voća - češnjak uspješno sprečava prebrzo truljenje voća. Zato nekoliko prepolovljenih češnjeva stavite među voće.

Kako zamrznuti svježe začinsko bilje - narežite začinsko bilje, s malo pileće juhe stavite u kalup za pravljenje leda i zamrznite. Kockice će dati okus umacima od povrća, rižotu i juhama. Možete to učiniti i s metvicom, no umjesto juhe stavite vodu. Zamrznute kockice možete ubacivati u ledeni čaj.

Lijepa boja kuhanog povrća - uz jednostavan trik kuhano povrće zadržat će lijepu boju. U kipuću vodu dodajte na vrh noža sode bikarbone.

Prženje ribe bez neugodnih mirisa - kada pržite ribu, s njom pržite i polovinu jabuke (prerezana strana neka bude okrenuta prema dolje) i neće biti neugodnog mirisa prženja ribe. Za svaku sljedeću turu morate staviti novu polovicu jabuke.

Ukusnija krumpir salata - kod pripreme krumpir salate krumpir prije rezanja potopite nekoliko minuta u mlijeko. Dobit će bogatiji okus.