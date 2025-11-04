Juha koja će vas fino ugrijati...

Dakle, dani su sve hladniji, pa nije loše napraviti nešto toplo kad se dođe kući s posla - a mi imamo baš takav recept.

Jelo koje se sprema brzo, a grije dušu i želudac bolje od ičega - ova juha od leće i slanine bit će vam novi favorit. Gotova je za samo pola sata, ali po hranjivosti i zasitnosti bez problema može zamijeniti cijeli ručak. Leća je poznata kao mala proteinska bomba prepuna vlakana, željeza i minerala, a u ovoj kombinaciji sa slaninom i batatom pretvara se u gustu, aromatičnu juhu. Idealna je za hladnije dane, kad želite nešto konkretno - ali bez puno petljanja u kuhinji.

Po želji, juhu možete usitniti štapnim mikserom kako biste dobili divnu kremastu teksturu ili je poslužiti u izvornom obliku, kao bogato varivo. Ova juha je vrlo jednostavna za pripremu, gotova je za otprilike 25 minuta, a recept je dovoljan za 6 osoba.

Sastojci

ulje

dimljena slanina, sitno nasjeckana

luk, sitno nasjeckan

crvena paprika, sitno nasjeckana

pileći ili povrtni temeljac

batat, oguljen i narezan na kockice

češnjak, sitno nasjeckan

crvena leća

grančica timijana

lovorov list

Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Priprema

Zagrijte ulje u velikoj posudi ili tavi. Dodajte sitno nasjeckanu slaninu, luk i crvenu papriku. Pirjajte na laganoj vatri oko 5 minuta, dok povrće ne omekša. Dok se povrće pirja, zagrijte temeljac u zasebnoj posudi.

U posudu s povrćem dodajte batat narezan na kockice, nasjeckani češnjak i crvenu leću. Kratko promiješajte, oko jedne minute, a zatim sve prelijte vrućim temeljcem. Dodajte grančicu timijana i lovorov list. Začinite solju i paprom po ukusu. Pustite da juha zavrije, zatim smanjite vatru, poklopite i kuhajte 15 do 20 minuta, odnosno dok leća i batat potpuno ne omekšaju.

Prije posluživanja izvadite grančicu timijana i lovorov list. Ako želite kremastiju teksturu, juhu usitnite štapnim mikserom. U suprotnom, poslužite je kakva jest, dok je topla.