Zimska salata koju ćete obožavati
Ako se osjećate kao da ste još jučer jeli blagdanski ručak, vrijeme je za lakšu i zdraviju hranu, a nema ništa bolje od ukusne zimske salate napravljene od zdravih namirnica prepunih nutrijenata koji su potrebni našem tijelu.
Svježa repa, cikla i mrkva otjerat će iz organizma neželjene masnoće, a pritom regulirati probavu i dati nam energije i željeza.
Recept za zimsku salatu
Sastojci
3 srednje mrkve
2 srednje repe
2 srednje cikle
vezica peršina
sol i papar
maslinovo ulje i domaći ocat
Priprema
Korjenasto povrće ogulite i naribajte, stavite u zdjelu i začinite, te na kraju obilato pospite sitno nasjeckanim peršinom. U slučaju da volite malo sočnije, dodajte dvije žlice grčkog jogurta.
Dobar tek!
