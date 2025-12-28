Zimska salata koju ćete obožavati

Ako se osjećate kao da ste još jučer jeli blagdanski ručak, vrijeme je za lakšu i zdraviju hranu, a nema ništa bolje od ukusne zimske salate napravljene od zdravih namirnica prepunih nutrijenata koji su potrebni našem tijelu.

Svježa repa, cikla i mrkva otjerat će iz organizma neželjene masnoće, a pritom regulirati probavu i dati nam energije i željeza.

Recept za zimsku salatu

Sastojci

3 srednje mrkve

2 srednje repe

2 srednje cikle

vezica peršina

sol i papar

maslinovo ulje i domaći ocat

Priprema

Korjenasto povrće ogulite i naribajte, stavite u zdjelu i začinite, te na kraju obilato pospite sitno nasjeckanim peršinom. U slučaju da volite malo sočnije, dodajte dvije žlice grčkog jogurta.

Dobar tek!