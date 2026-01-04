Sjajan ručak za 15 minuta

Dakle, ništa novo - nekad se jednostavno ili ne da ili ne može napraviti pravi ručak. No, i u takvim situacijama ima rješenje koje je, vjerovali ili ne, super zdravo i ukusno.

Pa da vidimo kako to ide... kombinacija pirjanog kelja s češnjakom i aromatičnim chillijem, nadopunjena savršeno pečenim jajima na oko, osvojit će čak i one koji su dosad izbjegavali ovu svestranu namirnicu. Gotov je u samo 15 minuta i predstavlja hranjiv obrok koji će vas zasititi i oduševiti jednostavnošću pripreme.

Vrijeme pripreme je samo 5 minuta, a ukupno će vam za cijeli obrok trebati 15 minuta. Recept je vrlo jednostavan za pripremu, a navedene količine dostatne su za dvije porcije.

Sastojci

kelj

jaja

češnjak

chilli

maslinovo ulje

sol i papar