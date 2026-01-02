Zagorska juha protiv mamurluka

Dakle, sinoć se opako feštalo i partijalo, digli ste se maloprije i glava vam je kao balon... i što sad? Naravno, rješenje je tu - juhica ;)

Već samo ime ovog jela govori sve. Riječ je o moćnoj, gustoj juhi koja spaja dimljeni okus slanine s gljivama, krumpirom i mrkvom. Ova zasitna juha brzo vraća energiju i savršeno se bori protiv posljedica duge noći. Zbog svoje snage i brzine pripreme, ova zagorska juha zaslužila je svoje mjesto kao idealan izbor za sve kojima je potrebna brza i učinkovita okrjepa.

Pripremite sastojke

Nasjeckajte luk, mrkvu i krumpir na kockice veličine od oko 1,5-2 cm x 1,5-2 cm, te slaninu na trakice.

Popržite luk i slaninu

U dublji lonac stavite svinjsku mast, pustite da se otopi i ugrije, dodajte luk i propržite ga dok ne postane staklast, pa dodajte slaninu. Propržite slaninu nekoliko minuta na laganoj vatri dok ne postane svijetlo smeđa.

Dodajte ostale sastojke

Dodajte nasjeckane šampinjone, bukovače i mrkvu, te nastavite sve pirjati. Dodajte sol, papar, lovorove listove i peršin, pa ulijte povrtni temeljac i vodu. Dodajte crvenu dimljenu papriku i crvenu ljutu papriku po želji, te malo šećera.

Kuhajte

Kada sve lagano zakuha dodajte krumpir, kuhajte na laganoj vatri narednih 15-20 min. Servirajte juhu uz kukuruzni ili miješani kukuruzni kruh.

Juha je brzo gotova, a podići će vas da možete normalno fukcionirati do kraja dana ;)