Recept za fini domaći pesto
Brz i jednostavan talijanski umak za tjesteninu sa svježim bosiljkom, pinjolama i maslinovim uljem
Pesto je tradicionalan talijanski umak za tjesteninu koji potječe iz Genove. Danas postoje različite varijacije pesta, na primjer s rukolom, sušenim rajčicama i maslinama, ali je ipak najpopularniji onaj originalni s bosiljkom (pesto alla genovese). Priprema je vrlo jednostavna i ne zahtjeva mnogo vremena, a domaći pesto je uvijek finiji od kupovnog.
Sastojci:
3 režnja češnjaka
100 g pinjola
150 g svježeg bosiljka
200 ml maslinovog ulja
sol
bijeli papar
50 g parmezana
Priprema:
Češnjak narezati na kockice srednje veličine. Pinjole lagano popržiti na vatri (bez ulja) dok ne poprime zlatno-smeđu boju te ostaviti da se ohlade. Grubo nasjeckati bosiljak i pripremiti 200 ml maslinovog ulja (blagog okusa). Štapnim mikserom izmiksati češnjak, hladne pinjole i bosiljak, potom dodati maslinovo ulje te nastaviti miksati dok se ne dobije kremasta, ali ne previše usitnjena masa. Dodati sitno naribani parmezan. Na kraju posoliti i popapriti po želji.
Savjeti:
Pesto će duže zadržati svoju svježe zelenu boju ukoliko se tijekom pripreme doda žličica vitamina C u prahu. Najbolje ga je čuvati u hladnjaku u tamnim staklenkama. Umak se tradicionalno poslužuje uz sve oblike tjestenine, ali je odličan i na pizzi ili sendvičima.
200 ml maslinovog ulja - 200 din
50 g parmezana oko 100 din
itd. oko 1000 din za malo zadovoljstva.
Koliko li kosta da se kupi pesto onda... :(
ma 30 gr. a ne kilu, hahaha.
U Konzumu su 480.00 kn.
