UMAK ZA TJESTENINU

Recept za fini domaći pesto

Brz i jednostavan talijanski umak za tjesteninu sa svježim bosiljkom, pinjolama i maslinovim uljem

Pesto
Pesto je tradicionalan talijanski umak za tjesteninu koji potječe iz Genove. Danas postoje različite varijacije pesta, na primjer s rukolom, sušenim rajčicama i maslinama, ali je ipak najpopularniji onaj originalni s bosiljkom (pesto alla genovese). Priprema je vrlo jednostavna i ne zahtjeva mnogo vremena, a domaći pesto je uvijek finiji od kupovnog.

Sastojci:
3 režnja češnjaka
100 g pinjola
150 g svježeg bosiljka
200 ml maslinovog ulja
sol
bijeli papar
50 g parmezana

Priprema:
Češnjak narezati na kockice srednje veličine. Pinjole lagano popržiti na vatri (bez ulja) dok ne poprime zlatno-smeđu boju te ostaviti da se ohlade. Grubo nasjeckati bosiljak i pripremiti 200 ml maslinovog ulja (blagog okusa). Štapnim mikserom izmiksati češnjak, hladne pinjole i bosiljak, potom dodati maslinovo ulje te nastaviti miksati dok se ne dobije kremasta, ali ne previše usitnjena masa. Dodati sitno naribani parmezan. Na kraju posoliti i popapriti po želji.

Savjeti:
Pesto će duže zadržati svoju svježe zelenu boju ukoliko se tijekom pripreme doda žličica vitamina C u prahu. Najbolje ga je čuvati u hladnjaku u tamnim staklenkama. Umak se tradicionalno poslužuje uz sve oblike tjestenine, ali je odličan i na pizzi ili sendvičima. 

06.01.2026. 17:00:00
    
  1. avatar
    xena
    05.11.2010. 23:59
    prefino, nažalost pinjoli su kod nas strašno skupi
  2. avatar
    Napaljena
    06.11.2010. 00:01
    Tkogod je probao skupljati i čistiti pinjole (tucati onu njihovu strašno tvrdu koru) shvaća zašto su tako skupi :-)
  3. avatar
    micko
    03.09.2012. 14:24
    100 g pinjola - 660 din
    200 ml maslinovog ulja - 200 din
    50 g parmezana oko 100 din
    itd. oko 1000 din za malo zadovoljstva.
    Koliko li kosta da se kupi pesto onda... :(
  4. avatar
    buba truba
    16.09.2012. 12:28
    Umjesto pinjola moze i kombinacija indijskih orascica i oraha (provjeri da nisu gorki)
  5. avatar
    JASAKI
    06.10.2012. 21:01
    Jeo sam ove godine i super je,a umesto pinjola ubacite jako usitnjeni kikiriki,a možete i mlevenog bibera po želji!
  6. avatar
    alex
    13.07.2013. 10:36
    Jučer sam kupio pinjole u Sparu po 400,00 kn za kilo,
    ma 30 gr. a ne kilu, hahaha.
    U Konzumu su 480.00 kn.
  7. avatar
    alex
    13.07.2013. 10:40
    Znači po današnjem kursu €, 400,00 kn = 53,12 €
  8. avatar
    armando
    06.01.2026. 17:28
    njam
