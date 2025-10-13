Zobena kaša kao savršen doručak

Postoji niz znanstvenih studija koje potvrđuju zdravstvene prednosti zobi, posebno za snižavanje kolesterola i regulaciju šećera u krvi. S njim se slažu i drugi stručnjaci, uključujući dijetetičarku Abbey Sharp i očnog kirurga dr. Briana Boxera Wachlera, koji su istaknuli da zob smanjuje rizik od srčanih bolesti.

Što kaže znanost?

Zobena kaša bogata je vlaknima i važnim mineralima. Jedna šalica kuhane zobi sadrži oko 4 grama vlakana, što je značajan dio dnevne preporuke. Vlakna su važna za probavu, a pomažu i kod osjećaja sitosti, što može pomoći pri mršavljenju.

"Zob sadrži poseban antioksidans avenantramid, koji snižava krvni tlak. Glavni je izvor beta-glukana, vrste vlakna koje smanjuje razinu lošeg kolesterola, usporava rast šećera u krvi i pruža dug osjećaj sitosti", objasnila je dijetetičarka Abbey Sharp.

Osim toga, zob je bogata manganom, mineralom koji regulira šećer u krvi i pomaže zdravoj funkciji mozga.

Dr. Panhwar također je opovrgnuo tvrdnju da ljudi u prošlosti nisu jeli zob. Naveo je istraživanje koje dokazuje da se konzumacija zobi može pratiti unazad čak 32.000 godina, sve do paleolitika.

I zob i jaja mogu biti dobar izbor

Stručnjaci poručuju da se ne treba birati između jaja i zobi - mogu se jesti zajedno.

"Evo lude ideje - pojedite jaja, kavu i zobenu kašu. To je savršen doručak koji je ukusan i dobar za srce", zaključila je Sharp.