Jeste li već u krizi srednjih godina?

Da ne okolišamo - osobe između 40 i 60 godina mogu prolaziti kroz krizu srednjih godina. Ona se javlja kao posljedica novih životnih uloga, drugačijih emocionalnih stanja ili žaljenjem za prošlosti.

Ipak, kroz ovu krizu zapravo prolazi mali broj osoba.

Kako prepoznati krizu srednjih godina?

Ova se "kriza" može prepoznati po raznim znakovima. Prvi je te znakove uočio psihoanalitičar Elliot Jacques 1965. godine i upravo je on zaslužan za njen naziv: kriza srednjih godina. On je promjene koje su nastale povezao s emocionalnim stanjem osoba.

Znakovi krize srednjih godina su:

frustracija zbog životnih promjena

depresija

tuga

usamljenost

zabrinutost

javljaju se misli o smrti

promjene u razini energije

Kriza srednjih godina, odnosno navedeni znakovi se najčešće javljaju kada osoba postane svjesna svoje smrtnosti. Za neke će ovo biti stresno razdoblje, dok za druge ovo može biti razdoblje rasta i pozitivne promjene.

Uzroci krize srednjih godina

Do krize srednjih godina mogu dovesti razne promjene, negativna razmišljanja o starenju, stres, manjak samopouzdanja. Isto tako, do drugačijeg ponašanja može dovesti i pojedini životni događaj poput smrti supružnika ili dijagnosticirane bolesti.

Osim toga, do navedenih osjećaja dolazi i zbog promjena u obiteljskoj dinamici, odlasku djece od kuće ili zbog promjena u dinamici odnosa. Također, razlog krize može biti i financijske prirode.

Kako se nositi s krizom srednjih godina?

Važno je prihvatiti promjene koje nosi starost i naučiti se nositi s njima. Starenje je prirodni proces i zato treba znati što sve dolazi s time. Treba se i prestati zamarati stvarima na koje se ne može utjecati.

Kod depresije ili tužnih misli, važno je pronaći novo društvo i novi hobi. Pomoći mogu šetnja, planinarenje, vježbanje ili bavljenje nekim kreativnim aktivnostima. Upravo se na ovakvim grupnim aktivnostima često i upoznaju novi ljudi.

U slučaju da prevladavaju depresivne misle i tuga, uvijek je dobro potražiti i pomoć stručnjaka poput psihologa.

Sve u svemu, kriza srednjih godina nastaje uoči životnih promjena i starenja. Najvažnije je prepoznati da je starenje normalna pojava i da sa sobom nosi nove stvari. Jednako tako, u nekim slučajevima da bi se lakše prebrodile ove godine mogu pomoći i životne promjene.