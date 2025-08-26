Znate li što oštećuje vaš mozak?

Evo, tek toliko da znate koje su to tri česte navike koje oštećuju mozak i povećavaju rizik od demencije i Alzheimerove bolesti. Evo na koje navike posebno upozorava.

Ne pijenje dovoljno vode - nedostatak hidratacije može uzrokovati umor, razdražljivost i žeđ, ali i štetiti zdravlju mozga te dovesti do "kognitivnog pada". "Trebate piti barem 1.8 litara vode svaki dan", tvrdi dr. Steele. Količina ovisi o tjelesnoj težini, klimi u kojoj živimo i tjelesnoj aktivnosti. Ako nam je teško unijeti dovoljno vode, možemo je obogatiti kriškama limuna ili drugog voća. Na taj način možemo lakše održavati naviku redovitog pijenja vode i pritom dodati još neke vitamine.

Nepravilno disanje - površno disanje ramenima i gornjim dijelom tijela, objašnjava dr. Steele, šalje signal mozgu da je u "načinu preživljavanja", zbog čega moždana kora "gasi" svoje funkcije i počinje degenerirati. Kada dišete dijafragmom, primjerice četiri sekunde udah i šest sekundi izdah, aktivirate moždanu koru i pomažete joj da se regenerira", kaže doktor. Redovito vježbanje disanja može pridonijeti boljoj koncentraciji i osjećaju smirenosti. Čak i nekoliko minuta svjesnog disanja dnevno može imati dugoročne koristi za zdravlje mozga.

Previše negativnih misli i ne kontroliranje stresa - iako je ponekad teško izbjeći negativne misli, njihovo gomilanje može opteretiti mozak. "Bilo da se radi o strahovima, brigama, osjećaju krivnje ili sramu - sve to stvara stres u mozgu", kaže dr. Steele. Dodaje da takav stres može dovesti do neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove bolesti, demencije ili Parkinsonove bolesti. Upravo zato je važno biti svjestan vlastitih misli i pokušati ih prepoznati na vrijeme. Tehnike poput meditacije ili razgovora s terapeutom mogu pomoći u smanjenju njihove snage.

Dakle, pazite na sebe