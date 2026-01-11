Mogu li prehlada i gripa zajedno?

I sami znate da je u ovo doba godine uvijek prepuno šmrcavih, kašljucavih ljudi oko vas na sve strane i, logićno, nije vam drago - jer ćete na kraju dobiti gripu... ili ćete se samo prehladiti... a možda i oboje? No, ova zadnja varijanta definitivno ne postoji...

Gripa i prehlada ne dolaze zajedno, zaključak je studije provedene na 44.000 ispitanika u Glasgowu u Škotskoj, koje su znanstvenici pratili između 2005. i 2013. godine, čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak, u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Bilo je jasno da virus gripe i rinovirusi koji uzrokuju prehladu ne mogu djelovati zajedno, odnosno potiskuju jedan drugog", kaže dr. Pablu Murcia, iz Centra za istraživanje virusa na Sveučilištu u Glasgowu.

Kada među populacijom ima puno virusa gripe, nema prehlade i obrnuto, kaže.

To bi moglo objasniti zašto gripa i prehlada imaju vrhunce u različito vrijeme i ponavljaju se iz sezone u sezonu, kaže dr. Sema Nickbakhsh, postdoktorantica na Sveučilištu.

Naime, virus prehlade se povlači svaki puta kad je gripa na vrhuncu i to se ponavlja svake godine.

"Mislim da je stvar u tome da onaj virus koji se prvi javi razvija upalni odgovor, nakon čega se ne možemo zaraziti drugim virusom, odnosno ne može se dogoditi da 'zaradimo' oba virusa", kaže dr. William Schaffner, profesor iz Odjela za zarazne bolesti na Sveučilištu Vanderbilt.

Virusi su paraziti koji moraju napasti ljudski organizam da bi se mogli replicirati i zadržati u okolišu. Neki se mogu razmnožavati u bilo kojem dijelu organizma, a neki u specifičnim dijelovima tijela.

Na primjer, polio virus zadržava se u crijevima, jer su ona osjetljivija na zarazu.

Bronhitis i upala pluća razvijaju se u donjim dišnim putevima, dok su gripa i prehlada virusi gornjih dišnih puteva, dakle nosa i grla, zbog čega se relativno lako šire, prenosi CNN.

No, u nekim situacijama jedan je virus toliko snažan da djeluje kao 'brana' drugome, pojašnjava te dodaje kako tek treba otkriti je li stvar u tome da u potpunosti isključuje drugu infekciju, ili je samo ublažava.

Valja imati na umu i da čovjek koji nema simptome bolesti može biti zarazan, pa se često pitamo gdje smo i od koga dobili prehladu, kad nismo bili u kontaktu s prehlađenima, dodaje.

Dakle, ono što bi bilo najbolje je - paziti na sebe ;)