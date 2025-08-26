4 vrste doručka koje treba izbjegavati

Popularne slatke opcije mogu izazvati nagli skok šećera u krvi, poremetiti hormonalnu ravnotežu i značajno otežati održavanje zdrave tjelesne težine. Od naizgled bezazlenih žitarica do slatkih peciva, omiljeni jutarnji zalogaji ponekad čine više štete nego koristi. Stručnjakinje izdvajaju uobičajene slatke namirnice koje mogu negativno utjecati na hormone i potaknuti debljanje.

Čokoladni kroasan - iako su iznimno ukusni, čokoladni kroasani uglavnom se sastoje od rafiniranog bijelog brašna. Takav sastav dovodi do naglog porasta šećera u krvi, potiče upalne procese u tijelu i dugoročno pridonosi nakupljanju kilograma. "Kombinacija šećera i rafiniranih ugljikohidrata dovodi do brze probave i apsorpcije, uzrokujući brzi porast razine šećera u krvi i inzulina. To može rezultirati povećanim skladištenjem masti i većim rizikom od upala. Trans masti koje se često nalaze u ovim pečenim proizvodima dodatno pogoršavaju upale i negativno utječu na zdravlje srca," zaključuje dijetetičarka i nutricionistica Johanna Angman.

Krafne - mekana tekstura i slatka glazura čine krafne omiljenom poslasticom, no one predstavljaju dvostruki udarac za zdravlje zbog rafiniranih ugljikohidrata i trans masti, pogotovo jer se često prže u nezdravim uljima. Takav sastav, u kombinaciji s procesom prženja, stvara idealne uvjete za zdravstvene probleme. Prepunjene rafiniranim šećerom i nezdravim mastima, krafne uzrokuju nagle skokove šećera u krvi i inzulina, što izravno remeti hormonalnu ravnotežu. Nutricionistica Lisa Richards navodi da "krafne imaju visok udio rafiniranih šećera, nezdravih masti i prerađenih sastojaka. Obično se prave od rafiniranog pšeničnog brašna i prepune su dodanih šećera, što uzrokuje brzi porast razine glukoze u krvi kada se konzumiraju. Iznenadni skok šećera u krvi pokreće odgovarajući porast inzulina za regulaciju razine šećera, što dugoročno može biti štetno za tijelo i dovesti do inzulinske rezistencije". Kao zdraviju alternativu, razmislite o muffinima od cjelovitog brašna zaslađenima prirodnim sladilima poput meda ili javorovog sirupa, obogaćenima voćem, orašastim plodovima ili sjemenkama. Takav obrok pruža više vlakana i hranjivih tvari.

Slatke žitarice - zbog praktičnosti i raznolikosti okusa, žitarice su postale nezaobilazan dio jutarnje rutine mnogih obitelji. Iako se čine kao brz i zdrav početak dana, važno je znati da mnoge vrste mogu pridonijeti debljanju i drugim zdravstvenim problemima, poput usporenog metabolizma i inzulinske rezistencije. Slično kao i krafne, većina komercijalnih žitarica uzrokuje brze skokove šećera u krvi i inzulina. "Žitarice su često vrlo bogate šećerom i siromašne vlaknima, što znači da brzo prolaze kroz vaš probavni sustav. Vlakna vas dulje drže sitima, što pomaže u kontroli unosa hrane i sprječavanju debljanja. Također uzrokuju sporiju probavu, što znači sporije otpuštanje energije u vaš krvotok tijekom dana", kaže dijetetičarka Destini Moody. Zdravija zamjena mogu biti kuhane zobene pahuljice, grčki jogurt ili puding od chia sjemenki. Ove su namirnice bogate vlaknima i proteinima, a za prirodnu slatkoću možete ih nadopuniti svježim voćem, orašastim plodovima, sjemenkama ili s malo meda.

Voćni jogurt - iako se često reklamiraju kao "niskomasni" ili "zdravi", kupovni voćni jogurti nerijetko sadrže šećera koliko i prosječan desert. Visok udio šećera može rano ujutro poremetiti metabolizam, uzrokujući nagle skokove inzulina i posljedičnu hormonalnu neravnotežu. Nutricionistica i zdravstvena trenerica Meaghan Greenwood pojašnjava: "Voćni jogurti često su bogati dodanim šećerima, što može doprinijeti nakupljanju visceralne masti. Osim toga, mogu biti siromašniji proteinima i zdravim mastima od običnih jogurta, što ih može učiniti manje zasitnima i vjerojatnije dovesti do prejedanja".

Dakle, pazite što jedete...