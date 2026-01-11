Nemojte raditi, posao zaglupljuje ;)

Dakle, sve se zna kako to ide ovih dana, a bogami i prije i poslije - svaki dan radite i mučite se, a od toga nema baš bog zna kakve koristi... pogotovo ako vam većina toga ne ide od ruke zato što ne radite sami nego s drugima, a usput vas i stres dere samo tako...

Čemu sve to? E, pa znanstvenici tvrde da je problem jednostavan - zaglupili ste od previše posla, vjerovali ili ne.

Naime, istraživanje je pokazalo da ljudi koji previše rade, više od 55 sati tjedno, imaju vrlo loše rezultate pri rješavanju logičkih zadataka, dok testove vokabulara rješavaju loše.

S druge strane, oni koji rade 35 do 40 sati tjedno ostvaruju značajno bolje rezultate na testovima logičkog zaključivanja.

Znanstvenici tvrde da je u slučaju pretjeranog rada potrebno barem dva puta dnevno odvojiti pet do deset minuta, sjesti u tišini, zatvoriti oči i odmoriti se od vanjskog svijeta. Ne treba pokušavati zaspati, već samo odmoriti oči i mozak.

Zanimljiv je i recept za poboljšavanje kognitivnih sposobnosti - prije posla bi trebalo barem desetak minuta razgovarati s kolegama s posla, jer socijalna interakcija poboljšava pamćenje i rad mozga.

U iste svrhe treba konzumirati kakao svakodnevno, kao napitak koji sami pripremite ili u tamnoj čokoladi s velikim udjelom kakaa jer on sadrži prirodne hranjive tvari koje poboljšavaju dotok krvi u mozak.

Sve u svemu, pazite na svoj mozak, prilično vam je potreban...