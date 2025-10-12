Kako poboljšati svoju jutarnju kavu? Lako...

Jutarnja šalica kave može biti više od izvora energije, uz pravi dodatak, može postati saveznik zdravlja vašeg srca. Prema riječima dijetetičarke, dodavanje samo dva jednostavna začina, kurkume i cimeta, može pružiti snažne protuupalne i kardiovaskularne koristi.

Kurkuma kao zlatni "štit" za srce

Kurkuma, poznata po svojoj zlatnoj boji i zemljanom okusu, odavno se koristi u tradicionalnoj medicini zbog svojih ljekovitih svojstava. Registrirana dijetetičarka Michelle Saari objašnjava: "Kurkumin iz kurkume ne samo da smanjuje rizik od srčanih bolesti poboljšavajući funkciju krvnih žila, već ima i protuupalne učinke koji pogoduju cjelokupnom kardiovaskularnom zdravlju."

Kurkumin pomaže u smanjenju oksidativnog stresa, jednog od glavnih čimbenika razvoja srčanih bolesti. Dodajte prstohvat kurkume u kavu, po mogućnosti s malo crnog papra koji poboljšava apsorpciju, i vaš uobičajeni napitak postaje prirodni eliksir za srce.

Cimet za bolju cirkulaciju i ravnotežu šećera

Osim što daje toplinu i aromu, cimet može pozitivno utjecati na cirkulaciju i zdravlje krvnih žila. Saari ističe: "Cimet je koristan za zdravlje srca jer snižava kolesterol i krvni tlak, ključne čimbenike kod srčanih bolesti, a također ima i protuupalna svojstva."

Ovaj začin pomaže u regulaciji razine šećera u krvi te smanjuje upalne procese u organizmu. Samo mala količina cimeta u kavi daje prirodno sladak okus, a pritom podržava zdravi rad srca.

Jednostavna, ali učinkovita promjena

Kava i sama sadrži antioksidanse koji podržavaju srčano zdravlje, no dodavanje kurkume i cimeta pojačava te učinke. Osim što obogaćuju okus, ovi začini nude svakodnevni, prirodan način da se smanji rizik od upala i poboljša cirkulacija.

Bez obzira pijete li espresso ili cappuccino, nekoliko prstohvata zlatnih začina može vaš jutarnji ritual pretvoriti u zdravu naviku za cijeli dan.