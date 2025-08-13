Znate li nedostaje li vam magnezija?

Ovaj važan mineral sudjeluje u više od 300 enzimskih procesa u tijelu - od proizvodnje energije, preko rada mišića i živaca, do regulacije krvnog tlaka. Stručnjaci objašnjavaju kada je suplementacija potrebna i na što treba obratiti pažnju.

Osim što može smanjiti rizik od pojedinih bolesti, magnezij pridonosi boljem snu, smanjuje stres i tjeskobu te pomaže kod noćnih grčeva u mišićima. Prema dr. Heather Violi, važan je za pravilan rad srca, sprječava aritmije, jača kosti u kombinaciji s kalcijem i vitaminom D te pomaže osjetljivosti na inzulin i metabolizmu glukoze. Farmaceutkinja Eleani Quattrocchi dodaje kako može ublažiti zatvor, spriječiti migrene i smanjiti simptome PMS-a.

Znakovi nedostatka magnezija

Mnogi ljudi ne unose dovoljno magnezija prehranom. Dugotrajno nizak unos može povećati rizik od bolesti poput hipertenzije, kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa tipa 2, migrena i osteoporoze.

Simptomi mogu uključivati nesanicu, grčeve u mišićima, zatvor, mučninu, umor, slabost, trnce, promjene raspoloženja i srčane aritmije. Iako se razina magnezija može provjeriti krvnim testovima, oni nisu potpuno precizni jer se većina ovog minerala nalazi unutar stanica. Na nedostatak mogu utjecati i stanja poput celijakije ili Crohnove bolesti, alkoholizam te neki lijekovi.

Koliko magnezija je potrebno?

Preporučeni dnevni unos za odrasle žene je 310-320 mg, a za muškarce 400-420 mg. Najviše ga ima u biljnim namirnicama: bučinim sjemenkama (dvije žlice sadrže 156 mg), chia sjemenkama, maslacu od kikirikija, bananama, avokadu, bademima, crnom grahu, lisnatom povrću poput špinata, cjelovitim žitaricama i tamnoj čokoladi.

Kada posegnuti za dodacima?

Prehrana je najbolji način unosa magnezija, no dodaci se preporučuju ako postoji potvrđen nedostatak ili zdravstveno stanje koje uzrokuje gubitak magnezija, primjerice kod alkoholizma. Liječnici ih propisuju i osobama koje uzimaju lijekove koji smanjuju njegove zalihe.

S dodacima ipak treba biti oprezan. Previše magnezija iz suplemenata može izazvati proljev, mučninu i letargiju. Višak iz hrane tijelo obično izluči putem bubrega.

Dodaci se prodaju u različitim oblicima: magnezijev citrat pomaže kod zatvora, glicinat i taurat imaju smirujući učinak i poboljšavaju san, dok L-treonat može koristiti zdravlju mozga. Prije početka uzimanja važno je savjetovati se s liječnikom jer magnezij može utjecati na djelovanje određenih lijekova i zdravstvenih stanja.