Omiljeni fitness doručak - treba izbjegavati

Naime, o čemu se radi - kombinacija tosta i dva pržena jaja sadrži premalo proteina i previše ugljikohidrata. Kruh brzo podiže razinu šećera u krvi, a dva jaja ne pružaju dovoljno hranjivih tvari za stabilnu energiju. Rezultat je glad unutar sat vremena od doručka.

Šest jaja i voće kao bolja opcija

Njegov prijedlog je jednostavan: izbaciti kruh, povećati broj jaja i dodati porciju voća. Prema njemu, šest jaja (najbolje kajgana) uz malo voća pružaju dovoljno proteina, zdravih masti i vitamina, a razina šećera u krvi ostaje stabilna. Takav obrok, kaže, može osigurati energiju tijekom cijelog dana.

Welsh kritizira i popularne zobene pahuljice s voćem. Smatra da su previše bogate ugljikohidratima, bez dovoljno proteina, što dovodi do naglog porasta šećera i kasnijeg energetskog pada.

Neobična preporuka - sardine uz jogurt

Kao alternativu zobenoj kaši predlaže grčki jogurt s voćem - i s neobičnim dodatkom: sardinama. Tvrdi da ta kombinacija potiče rad mozga, pomaže izgradnji mišića i oporavku te održava energiju.

Sve u svemu, ako mislite jesti i vježbati - odaberite nešto drugo za doručak...