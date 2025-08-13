Kako je živjeti u plavoj zoni?

Znanstvenici desetljećima proučavaju navike ljudi koji žive u plavim zonama, a Netflixova dokumentarna serija Live to 100: Secrets of the Blue Zones istražila je pet poznatih lokacija - Okinawu u Japanu, Sardiniju u Italiji, Nicoyu u Kostariki, Ikariju u Grčkoj i Loma Lindu u Kaliforniji.

Stručnjak za dugovječnost Dan Buettner otkrio je da, unatoč različitim kulturama, stanovnici ovih područja dijele devet jednostavnih životnih navika, od svakodnevnog kretanja do povremenog posta i snažne usmjerenosti na obitelj. Nedavno švedsko istraživanje dodalo je još jednu zajedničku osobinu - iznimnu otpornost na razvoj teških bolesti ili njihovo vrlo sporo napredovanje. Time se ruši uvriježeno mišljenje da dulji život nužno znači više godina lošeg zdravlja.

Obitelj i zajednica na prvom mjestu - snažne obiteljske veze i zajednica koja pruža podršku ključni su za dug život. U Italiji i Grčkoj višegeneracijska kućanstva su uobičajena. Istraživanja pokazuju da bake i djedovi koji brinu o unucima žive dulje, a redoviti društveni kontakti smanjuju rizik od demencije i do 50 posto.

Prehrana temeljena na biljkama - u svim Plavim zonama prehrana se temelji na namirnicama biljnog podrijetla. Meso se jede rijetko, prosječno pet puta mjesečno, dok su povrće, mahunarke, cjelovite žitarice i orašasti plodovi svakodnevni dio jelovnika. Sardinija je posebno zanimljiva jer ima jednak broj muških i ženskih stogodišnjaka. Njihova prehrana uključuje cjelovite žitarice, grah, maslinovo ulje, voće, povrće iz vrta i divlje bilje bogato mineralima. U selu Seulu, s manje od 1000 stanovnika, stanovnici su zbog nestašice mesa zasadili stotine stabala oraha - namirnice koja snižava kolesterol, smanjuje upale i poboljšava rad mozga.

Prirodno kretanje kroz dan - za razliku od zapadnog načina života, u Plavim zonama ljudi ne provode sate u teretani, nego ostaju aktivni obavljajući svakodnevne zadatke - šetnje, vrtlarenje i kućanske poslove. Na Sardiniji pastiri prelaze i po osam kilometara dnevno, dok u kalifornijskoj Loma Lindi članovi zajednice adventista sedmog dana prakticiraju brzo hodanje i tjelesno su aktivni cijeli život.

Umjerenost u jelu - stanovnici Plavih zona rijetko se prejedaju. Često slijede pravilo 80 posto - prestaju jesti kad osjete da su gotovo siti. Na Okinawi to zovu hara hachi bu. Tako smanjuju rizik od pretilosti i metaboličkih bolesti. Obično im je najmanji obrok onaj navečer, a nakon toga poste do sljedećeg dana.

Ukratko - u Plavim zonama ljudi imaju jasan razlog zbog kojeg ustaju ujutro - Okinawci ga zovu ikigai, a stanovnici Nicoye plan de vida. Taj osjećaj svrhe može produžiti život za sedam godina. Osim toga, važan je i način suočavanja sa stresom - bilo kroz molitvu, popodnevni odmor ili opuštanje u društvu, poput sardinijskog običaja okupljanja uz čašu vina na kraju dana.