Zdrav i ukusan doručak je potreban

Dr. Sethi naglašava da zdrava hrana ne mora biti dosadna. Njegovi prijedlozi, od grčkog jogurta do tradicionalnih indijskih jela, dokaz su da doručak može biti i ukusan i koristan za zdravlje.

Grčki jogurt s bobičastim voćem i chia sjemenkama - ova kombinacija jednostavna je za pripremu, a sadrži probiotike, antioksidanse i omega-3 masne kiseline. Dr. Sethi ističe da takav obrok pomaže ravnoteži crijevne mikroflore i smanjuje upale.

Jaja s purećom kobasicom i tostom - obilan, ali zdrav doručak može uključivati jaja, tost od cjelovitih žitarica i pileću ili pureću kobasicu bez nitrata. Dr. Sethi preporučuje dodavanje avokada za dodatnu nutritivnu vrijednost.

Kajgana od tofua s pirjanim povrćem - ako ne jedete jaja, tofu kajgana je odlična alternativa. Uz pirjano povrće, ovaj doručak nudi biljne proteine, vlakna i nutrijente koji čuvaju zdravlje crijeva.

Omlet od povrća i kruh od cjelovitih žitarica - ova kombinacija nudi lagane proteine, složene ugljikohidrate i vitamine. Omlet i integralni kruh pomažu probavi, drže vas sitima i pružaju stabilnu energiju tijekom dana.

Tost s avokadom - jednostavan i hranjiv izbor. Avokado i kruh od cjelovitih žitarica osiguravaju vlakna, zdrave masti i otporni škrob koji potiču raznolikost korisnih bakterija u crijevima.

Zobena kaša s lanenim sjemenkama i bananom - zobena kaša, osobito ona od rezane zobi, sadrži puno vlakana. Uz dodatak lanenih sjemenki i banane, ovaj doručak stabilizira šećer u krvi, hrani dobre crijevne bakterije i poboljšava probavu.

"Najbolji doručci za crijeva sadrže četiri ključna sastojka: proteine, probiotike, prebiotike i polifenole", poručuje dr. Sethi.