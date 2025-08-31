Tropsko voće na vrhu jačanja imuniteta

Kada razmišljate o hrani koja jača imunitet, vjerojatno vam prvo na pamet padaju naranče ili brokula zbog visokog udjela vitamina C. No, postoji i tropsko, kremasto i manje poznato voće koje može značajno pridonijeti vašem zdravlju - papaja. Ovo voće nije samo ukusno i svestrano, već je i prepuno hranjivih tvari.

Tri načina kako papaja podržava imunološki sustav

Bogata vitaminom C - papaja je izvanredan izvor vitamina C, ključnog nutrijenta koji moramo unositi prehranom. "Jedna srednja papaja osigurava više od sto posto preporučene dnevne vrijednosti vitamina C, jedne od najčešće spominjanih hranjivih tvari zbog svojih svojstava koja podržavaju imunitet", kaže nutricionistica Alyssa Pacheco. Dovoljan unos vitamina C ključan je za funkciju T i B limfocita, dviju vrsta bijelih krvnih stanica. T-stanice uništavaju stanice zaražene virusima, dok B-stanice proizvode antitijela koja se bore protiv toksina, bakterija i virusa.

Podržava zdravlje crijeva - osim slatkog mesa, jestive su i paprene sjemenke papaje. Jedna šalica papaje sadrži oko 2,5 grama vlakana. "Vlakna podržavaju zdravlje crijeva i raznolik crijevni mikrobiom. Otprilike 70 posto vašeg imunološkog sustava nalazi se u vašim crijevima, a raznolik crijevni mikrobiom može ga ojačati", objašnjava Pacheco. Papaja također sadrži enzim papain, koji ima antivirusna i protuupalna svojstva te pomaže u razgradnji bjelančevina i boljoj apsorpciji hranjivih tvari.

Pomaže u borbi protiv upala - papaja je bogata antioksidansima koji se bore protiv slobodnih radikala i pomažu smanjiti upale u tijelu. "Papaja je prepuna hranjivih tvari i antioksidansa poput vitamina A i beta-karotena; ove hranjive tvari mogu smanjiti upalu i oksidativni stres, što može poboljšati imunološki sustav", dodaje Pacheco. Također je dobar izvor likopena, snažnog antioksidansa koji se povezuje s prevencijom kardiovaskularnih bolesti i određenih vrsta raka.

Kako uključiti papaju u prehranu

Nutricionistica Kristy Del Coro savjetuje: "Volim dodavati papaju u salate ili smoothieje ili je jesti samu s malo svježeg soka limete za osvježavajući i hranjiv međuobrok." Pacheco napominje da su i sjemenke jestive: "Imaju papren i gorak okus, ali mnogi ljudi uživaju u njima zbog njihovih probavnih prednosti".

Stoga - kupite i jedite papaju!