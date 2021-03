Zašto trebate jesti jabuke?

Konzumacija jabuka pomaže kod gubitka kilograma, pokazao je cijeli niz istraživanja. Pritom su čak i bolji izbor od drugog voća poput krušaka.

Dijetetičarka Elizabeth Gunner za Eat This istaknula je 6 razloga zbog kojih su jabuke odlične za gubitak kilograma.

Malo kalorija - iako je mršavljenje malo kompliciranije od samog brojanja kalorija, činjenica je da je količina unesenih i potrošenih kalorija bitna. Količina kalorija razlikuje se od jabuke do jabuke. To može varirati od 80 kalorija sam malu Granny Smith jabuku do 125 kalorija u većoj honey crisp jabuci. Ipak, bez obzira na sortu koji izaberemo, jabuke su uvijek dobra zamjena za obroke koji imaju puno kalorija. Niskokalorična jabuka pak možda neće potpuno utažiti glad pa se uz nju mogu kombinirati proteini ili masnoće. "Dodavanje maslaca od badema ili kikirikija doprinosi dužem osjećaju sitosti, a i ukusni su", kaže Gunner.

Niski glikemijski indeks - ako niste među onima koji moraju pratiti visinu šećera u krvi vjerojatno i ne razmišljate previše o glikemijskom indexu. Ipak, ako želite izgubiti kilograme glikemijski index prilično je koristan. Naime, on pokazuje koliko neka hrana, od 0 do 100 podiže šećer u krvi dva sata nakon konzumacije. Za jabuke to iznosi samo 36.

Praktične su - jabuku doslovno treba samo uzeti sa sobom i ne treba pripremati nikakav poseban međuobrok. "Praktičnost je ključni aspekt kad želimo zdrav život koji je održiv. Ako vaši zdravi izbori nisu praktični, manje je vjerojatno da ćete ih se dugoročno držati", rekla je Gunner. Dodala je i kako bismo jabuke trebali staviti na neko vidljivo mjesto. Tako će nam biti na dohvat ruke i lakše ćemo ih uključiti u prehranu.

Pune su antioksidansa - jabuke su bogate antioksidansom kvercitinom koji može umanjiti upalna stanja u organizmu. To je dobro samo po sebi, ali čini se da pomaže i kod mršavljenja. "Upale se povezuju s pretilošću jer utječu na to kako naše tijekom koristi inzulin. "Može se dogoditi da tijelo počne proizvoditi više inzulina zbog čega se debljamo. Kvercitin može utjecati na spojeve koji uzrokuju upale", rekla je Andrews.

Pune su vlakana - jabuke su, također, pune vlakana koja s bitna za gubitak kilograma. U jabukama se nalazi oko 5 grama po plodu što je oko 20% dnevne količine vlakana koje bi žene trebale unijeti dnevno.

Sadrže puno vode - hidratacija ne samo da je bitna za kožu i prevenciju glavobolja nego pomaže i prilikom gubitka kilograma. Oko 86% jabuke je voda, a u kombinaciji s puno vlakana jabuka je prilično zasitan međuobrok.