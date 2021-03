Savjeti za ravan trbuh

Brojite koliko puta žvačete - ciljajte na 20 žvakanja prije gutanja. "Kada prebrzo progutate, vjerojatno ćete progutati zrak, što uzrokuje napuhavanje želuca", kažu The Nutrition Twins.

Budite svjesni što i koliko jedete - "Jedite u opuštenom okruženju, isključite televizor, pustite malo glazbe, pa čak i zapalite nekoliko svijeća", kaže poznata nutricionistica Lisa DeFazio. "Uzimajući si vremena da jedete i žvačete hranu tako da je stvarno okusite, pomažete probavi i usporavate se, što sprečava prejedanje."

Hrana bogata vlaknima - vlakna su presudna za naše probavno zdravlje i umanjuju osjećaj glad te nas dulje drže sitima. "Mislite na cjelovite žitarice, grah, voće i povrće", kaže Lewis. "Svježe voće i povrće operite i izrežite čim ga ponesete kući, tako da se lako može uzeti i odložite tamo gdje ih se također lako može vidjeti kao vizualni znak da ih pojedete više." Usitnjeni kokos, kakao u prahu i kokice također su iznenađujuće dobri izvori vlakana za mršavljenje.

Jedite na malim tanjurima - "Istraživanje je pokazalo da ljudi konzumiraju manje kada jedu na manjim tanjurima. Ako započnete s malom porcijom, manje je vjerojatno da ćete ići po repete", kaže dijetetičarka Lisa Hayim.

Jedite svježe voće i povrće - ako imate neki veliki event i želite izbjeći napuhnut trbuh dan prije trebali bi jesti puno svježeg voća i povrća bogatog vlaknima. To će pomoći pri probavi i spriječiti nadutost, piše Eat This.

Koristite svoju nedominantnu ruku - prema Lewis, studije pokazuju da ljudi koji koriste ovu tehniku ​​smanjuju unos hrane u prosjeku za 30 posto. "Nije tako lako kako zvuči, a poremećaj u našem normalnom ponašanju uzrokuje da više pazimo na to koliko jedemo", kaže Lewis.

Nabavite crvene tanjure - "Crvena znači 'Stani!' u našem mozgu! Studije su pokazale da oni koji koriste tanjure crvene boje pojedu manje od onih koji jedu s tanjura u drugih boja", kaže Lewis.

Najprije pojedite salatu - ova strategija čini veliku razliku kada je u pitanju uklanjanje masnoće na trbuhu. "Prije večere pripremite salatu i pojedite je prvu", kaže DeFazio. "Učinite to čak i prije nego što stavite predjelo na svoj tanjur." To će biti izvor vlakana i prije glavnog jela, a tijelo će već dobiti hranjive sastojke iz povrća.

Nikad nemojte jesti iz vrećice - ili kutija, što se toga tiče. "Sjednite za pažljivo postavljen tanjur za stol. Bezumno mljackanje ravno iz vreće ili kutije dok stojite u smočnici i odlučujete što želite jesti dovodi do prejedanja - obično od grickalica koje obično sadrže puno soli i šećera, što dovodi do napuhavanja želuca ", kažu The Nutrition Twins.

Odbacite velike posude za posluživanje - hranu treba odmah servirati umjesto da velika zdjela bude na stolu, tako se lakše kontrolira količina. Ako velika zdjela špageta li nečeg sličnog nije pred vama, lakše ćete se oduprijeti.

Pazite na šećer - "Šećer je najteže nadzirati u našem prehrambenom sustavu i dovodi do debljanja i nadutosti kada se unosi u višak", kaže Hayim. "Ne postoji obavezna oznaka za dodani šećer, pa je stoga teško reći je li u hrani prirodni ili dodani šećer. Treba ciljati na manje od 10 grama šećera po porciji."

Pijte vodu čim se probudite - "Ovo pomaže u detoksikaciji, buđenju tijela i može pomoći probavi i stolici", kaže Hayim.

Pronađite napitak koji vam paše - jednom kada nađete hranu ili piće za koje vam se čini da vam istog trena pomaže pri detoksikaciji to vas može prilično motivirati da ne skrenete s puta i nastavite sa zdravim životom.

Smanjite sol - natrij će vas napuhati i uzrokovati zadržavanje viška tekućine što će se vidjeti na oticanju prstiju, gležnjeva i stopala. Umjesto soli mogu se koristiti suhi začini poput čili papričice, češnjaka u prahu i svježe mljevenog crnog papra. Umjesto soli možete robati dodati i malo limunovog soka ili octa.

Ubacite đumbir - "Dodavanje đumbira u hranu ili piće sjajan je način za smanjenje nadutosti i ravniji trbuh", kaže Hayim. "Umiruje probavni sustav, pomaže mu da se opusti, a djeluje i kao prirodno protuupalno sredstvo."

Uključite diuretike u svaki obrok - možda ne zvuči vrlo uzbudljivo, ali uključivanje diuretika u doručak, ručak i večeru može pomoći u promicanju ravnijeg trbuha. "Limuni su prirodni diuretik, zbog čega se često preporučuje sok od limuna koji se iscijedi u vodu tijekom perioda detoksikacije organizma", kaže Rebecca Lewis, iz tvrtke Hello Fresh. "Cikla, peršin i šparoge također su dobri za izbacivanje viška vode iz organizma koja nam smeta nakon jako slane hrane."