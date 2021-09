Zašto ne bi trebali odgađati alarm

Alarm je nekima teška tlaka - svakog jutra ih budi, oni ga uporno stišću, a na kraju cijele priče će se ipak morati dignuti (a obično prekasno...).

Stoga, osim što vam ide na živce, to nije niti dobro za vas - bez obzira na to koliko ste loše spavali određene noći, morate ustati u isto vrijeme svakoga jutra.

Većina alarma na pametnim telefonima ima postavljeno vrijeme za odgađanje (snooze) na devet minuta. Nije jasno zašto je to odabrano kao idealno vrijeme, ali to je postalo standard sve do danas.

Trateći dodatnih devet minuta na odgađanje možda ne izgleda opasno, ali može imati utjecaj na kvalitetu vašeg sna.

Kako se učinkovito probuditi?

Kako bi se učinkovito probudili, morate se probuditi na kraju vaše REM faze. REM faza je skraćenica od rapid eye movement (brzo pomicanje očiju) i to se događa kad ste u dubokom snu.

Kada stisnete snooze tipku, dajete si još devet minuta da se vratite u REM fazu. Dakle, kad stisenete odgodu alarma, moguće je da ćete biti u sredini REM faze. To znači da vam tih dodatnih devet minuta sna neće ništa pomoći.

Znakovi da možda patite od poremećaja spavanja

Kako biste bili sigurni da se budite u dobrom trenutku vašeg REM ciklusa, pozdravite se sa snooze tipkom. Ako se ustajanje iz kreveta čim se vaš alarm oglasi čini nemogućim, vrijeme je da preispitati vaše navike spavanja.

Ako se ne možete ustati ni nakon nekoliko odgađanja, to može značiti da patite od poremećaja spavanja ili jednostavno imate premalo kvalitetnog sna. "Osigurajte si barem sedam do osam sati dobrog sna", kaže doktorica Reena Mehra iz klinike u Clevelandu, piše Eat This.