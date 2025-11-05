Svakodnevni napitak koji vam može produžiti život

Zeleni čaj je, rekli bi, vrlo zdrav za nas, a redovito i umjereno uživanje u tom piću moglo bi nam pomoći da živimo dulje i zdravije.

Zeleni čaj bogat je katehinima, a posebno spojevima poznatima kao EGCG (epigalokatehin-3-galat). Ti snažni antioksidansi pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i upala, glavnih uzroka starenja i kroničnih bolesti. Kako se navodi u jednom pregledu istraživanja, "antioksidativna aktivnost zelenog čaja - njegova sposobnost neutraliziranja reaktivnih kisikovih spojeva - čini ga snažnim posrednikom u smanjenju stresa".

Jedno veliko istraživanje provedeno na više od 160.000 odraslih osoba pokazalo je da su oni koji redovito piju zeleni čaj imali manji rizik od smrti zbog bilo kojeg uzroka, uključujući i bolesti srca te rak.

Skupina s najvećom konzumacijom (više od 10 grama čajnih listića dnevno) imala je omjer rizika od 0.89 za ukupnu smrtnost u usporedbi s onima koji nisu pili čaj. Još jedno istraživanje otkrilo je da su ljubitelji zelenog čaja u prosjeku živjeli oko godinu dana dulje od onih koji ga nisu pili.

Zeleni čaj može imati i pozitivne učinke na mozak. Japanska desetogodišnja kohortna studija pokazala je da su osobe koje su ga redovito pile imale 28 posto manji rizik od kognitivnog pada. Najbolji učinci postignuti su s dvije do četiri šalice dnevno, dok pretjerana konzumacija ne donosi dodatne koristi.

Ipak, ključno je izbjegavati dodavanje šećera, sirupa i vrhnja jer time nestaje velik dio dobrobiti. Stručnjaci naglašavaju i da su ti učinci primijećeni kod osoba koje su općenito vodile zdrav način života - nisu pušile, pile su umjereno i redovito vježbale.