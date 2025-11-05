Što vam diže raspoloženje?

Tek toliko da vam bude jasno - za bolje raspoloženje ne trebate dugačke ni naporne treninge. Stručnjaci ističu da već nekoliko minuta kretanja, poput kratke šetnje ili istezanja, može ublažiti tjeskobu i poboljšati mentalno zdravlje. Dovoljno je i samo 30 sekundi lagane aktivnosti da potakne prirodnu kemiju dobrog osjećaja u mozgu.

Kako kretanje utječe na mozak?

Prema istraživanju koje navodi Harvard Medical School, tijelo gotovo trenutačno reagira na pokret. Jednostavne aktivnosti poput istezanja, hodanja ili plesa potiču lučenje endorfina, hormona koji ublažavaju stres i podižu raspoloženje.

"Čak i ako imate samo 30 sekundi ili dvije minute, možete nešto učiniti i pomoći svojem raspoloženju", objašnjava dr. C. J. Brush, docent kineziologije na Sveučilištu Auburn.

Mozgu nije potreban cijeli trening, već samo signal da ste prekinuli stanje mirovanja. Vježbanje oslobađa endorfine, takozvane hormone sreće, koji neutraliziraju djelovanje hormona stresa kortizola. Uz to, kretanje potiče rast živčanih stanica u hipokampusu, dijelu mozga odgovornom za regulaciju raspoloženja. što s vremenom povećava otpornost na depresiju i tjeskobu.

Teretana nije nužna da biste se bolje osjećali

Najbolja vijest je da se ne morate pripremati za maraton niti dizati teške utege. Lagana do umjerena aktivnost, poput šetnje, joge ili kratke plesne pauze između sastanaka, ima snažan učinak na tijelo i um.

Dr. Robert Thayer sa Sveučilišta u Kaliforniji objašnjava tzv. efekt zamaha: "Ako si kažete da ćete hodati 30 sekundi, vaše će se tijelo uhodati i često ćete na kraju hodati duže." Taj princip pomaže ljudima da prevladaju početnu inerciju, osobito kad se bore s manjkom energije ili depresivnim raspoloženjem.

Kako piše Times of India, brojna istraživanja su pokazala da je već četiri tisuće koraka dnevno povezano s nižim rizikom od prerane smrti i srčanih bolesti. U kombinaciji s nekoliko kratkih razdoblja kretanja tijekom dana, to je jednostavan recept za zdravije tijelo i sretniji um.

Plan za trenutačno poboljšanje raspoloženja

Sljedeći put kada se osjećate loše ili preopterećeno, pokušajte s jednostavnim trikom: ustanite, istegnite se, prošećite ili napravite nekoliko čučnjeva. Promjenu ćete osjetiti gotovo odmah - malo više energije i manje napetosti.

Stručnjaci naglašavaju da je ključ u redovitom, kratkotrajnom kretanju i stvaranju svakodnevne navike. I najmanji pokret može biti prvi korak prema boljem raspoloženju i dugoročno snažnijem mentalnom zdravlju.