Evo zašto bi se trebali dignuti s kauča

Djeca ovih dana, po običaju, sjede po cijele dane za računalima i mobitelima... što nije čudno, no ono što jest je činjenica da takvi imaju bitno veće šanse za razvijanje depresije u kad dođu do 18 godina.

Znanstvenici su pratili razinu aktivnosti 4,200 osoba između 12 i 16 godina. Zatim su ih testirali pomoću testova za utvrđivanje mentalnog zdravlja, prenosi Daily Mail.

Za svakih 60 minuta koje je osoba dnevno provela na kauču, simptomi depresije su se povećali za deset posto do 18. godine.

Čini se da i lagana aktivnost suzbija negativne efekte, što je samo još jedan razlog da se djecu i mlade potiče na razne zadatke po kući.

Voditelj istraživanja Aaron Kandola, doktorand sa Sveučilišta u Londonu, rekao je da rezultati pokazuju kako su "mladi koji su neaktivni na duži period kroz dan u adolescenciji imaju veći rizik od depresije do 18. godine".

Istraživački tim je koristio podatke više od 4,257 adolescenata te su objavili svoje rezultate u psihijatrijskom žurnalu The Lancet Psychiatry.

Akcelerometri su korišteni kako bi se pratilo kretanje ispitanika kroz najmanje deset sati i najmanje tri dana.

Uređaji su bilježili bave li se djeca laganom aktivnošću, kao što su hodanje ili sviranje instrumenta, umjerenom do jakon tjelesnom aktivnošću, kao što su trčanje ili vožnja biciklom, ili su u stanju mirovanja.

Proučavane su tri skupine: 12-godišnjaci, 14-godišnjaci i 16-godišnjaci.

Depresija se procijenila upitnikom u kojem su ispitanici odgovarali na pitanja o simptomima, kao što su loše raspoloženje, osjećaj nezadovoljstva i loša koncentracija.

Između dobi od 12 i 16 godina bilježi se pad ukupne tjelesne aktivnosti grupe. Lagana aktivnost je pala sa prosječnih pet sati i 26 minuta na četiri sata i pet minuta, dok se povećala razina mirovanja sa prosječnih sedam sati i deset minuta na osam sati i 43 minute.

Neki rezultati ukazuju na to da lagana i umjerena do jaka aktivnost u ranoj dobi pozitivno utječe na mentalno stanje mladih kasnije u životu, ali nije jasno je li lagana aktivnost manje vrijedna po tom pitanju od umjerene do jake aktivnosti.

"Zabrinjavajuće je da se vrijeme koje mladi provode neaktivno godinama konstantno povećava, a nedostaje kvalitetnih istraživanja koja proučavaju povezanost neaktivnosti sa mentalnim zdravljem", izjavio je Kandola i dodao da se čini kako se broj mladih ljudi s depresijom također povećava, a njihovo istraživanje potencijalno otkriva vezu sa neaktivnim životom, prenosi Daily Mail.