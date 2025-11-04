Protuupalne jesenske namirnice

Iako je upala prirodni odgovor tijela na ozljede ili infekcije, dugotrajna upala može biti povezana s brojnim kroničnim bolestima. Dobra vijest je da prehrana može imati snažan učinak na ublažavanje tih procesa.

U nastavku donosimo pregled jesenskih namirnica koje su bogate antioksidansima, vitaminima i korisnim mastima, a pritom su dostupne, ukusne i hranjive.

Brusnice - brusnice su poznate po svojim protuupalnim svojstvima. Sadrže spojeve kao što su proantocijanidini, flavonoli i vitamini C i E. Pomažu u zaštiti zdravlja srca, prevenciji infekcija mokraćnog sustava i snižavanju krvnog tlaka. Najviše hranjivih tvari nalazi se u kori, pa je najbolje birati cijele, svježe ili smrznute brusnice, umjesto zaslađenih sokova.

Bundeva - bundeva nije rezervirana samo za slastice. Njezina intenzivna narančasta boja ukazuje na bogatstvo beta-karotena, snažnog antioksidansa koji štiti stanice od oštećenja. Osim toga, bundeva sadrži vitamin C, vitamin E, kalij i vlakna. Najbolje ju je ispeći kako bi prirodna slatkoća došla do izražaja, a sjemenke tostirati i posuti po salatama. Slične koristi nude i druge tikve, batat i mrkva.

Đumbir - đumbir sadrži spojeve gingerole i šogaole koji pomažu u smanjenju upale i štite stanice od oštećenja. Osim što pomaže kod želučanih tegoba, koristan je i kod bolova u mišićima i zglobovima. Možete ga naribati u jela, dodati u smoothieje ili pripremiti kao čaj.

Gljive - gljive sadrže beta-glukane, vrste vlakana koje podržavaju imunološki sustav i pomažu u regulaciji upala. Također su bogate ergotioneinom, antioksidansom koji smanjuje oštećenja stanica. Mogu se dodavati juhama, varivima, umacima za tjesteninu ili poslužiti kao ukusan prilog.

Kelj - kelj je jedno od najzdravijih lisnatih povrća koje najbolje uspijeva u hladnijim mjesecima. Bogat je antioksidansima, glukozinolatima i flavonoidima koji djeluju protuupalno. Kelj možete masirati s maslinovim uljem i koristiti u salatama, peći kao čips ili dodavati u juhe. Slične prednosti imaju i prokulice, brokula i kupus.

Kruške - kruške su sočne, slatke i često zanemarene, iako sadrže klorogensku kiselinu, spoj poznat po svojim protuupalnim i antioksidativnim svojstvima. Većina tih korisnih spojeva nalazi se u kori, pa se preporučuje da ih konzumirate neoguljene. Kruške također sadrže flavonoide i vlakna, koji zajednički djeluju na jačanje zdravlja.

Losos - studeni označava kraj sezone lososa, stoga je idealno vrijeme da iskoristite ovu masnu ribu bogatu omega-3 masnim kiselinama. EPA i DHA, koje se nalaze u lososu, pomažu u smanjenju upala i podržavaju zdravlje krvožilnog i imunološkog sustava. Preporučuje se jesti masnu ribu, poput lososa, sardina ili pastrve, barem dvaput tjedno.

Orasi - orasi su prava jesenska superhrana. Obiluju omega-3 masnim kiselinama, vitaminom E, vlaknima i antioksidansima. Elagitanini, spojevi koje sadrže, u crijevima se pretvaraju u korisne molekule koje smanjuju upalu. Šaka oraha dnevno može pomoći u očuvanju zdravlja, osobito srca i mozga.

Dakle, ima izbora napretek... ;)