Zašto dobivate šlauf na trbuhu?

Dakle, svi mi koji imamo višak kilograma dobro znamo da masne naslage na trbuhu nisu samo estetski problem. One ukazuju na duboke procese u tijelu. Iako se često krive genetika ili godine, razlog je uglavnom složeniji. Prema kardiologu dr. Aloku Chopri, masnoća na trbuhu postaje nešto što ljudi prihvaćaju kao uobičajeno, ali zapravo to nije normalno.

Postoji pet često zanemarenih razloga koji objašnjavaju zašto se salo nakuplja oko trbuha i zašto jednostavni savjeti poput "jedite manje, krećite se više" često ne pomažu.

Prehrana bogata ugljikohidratima - početak dana kruhom, ručak s rižom, večera s tjesteninom ili krumpirom, taj obrazac može dovesti do prevelikog unosa ugljikohidrata. Ako tijelo ne iskoristi sav taj šećer, pretvara ga u masnoću i skladišti, najčešće oko trbuha. I dok u mnogim obiteljima to može izgledati normalno, tijelu to doista izgleda kao kontinuirano prejedanje.

Prerađena hrana i pretjerani unos mliječnih proizvoda - prerađeni proizvodi često gube vlakna i zamjenjuju ih rafiniranim žitaricama, koje s tijelom postupaju poput šećera. To usporava probavu, pojačava želju za hranom i potiče nakupljanje masti. Kada se tome doda višak mliječnih proizvoda, mlijeka, jogurta, sira, volumen kalorija brzo naraste. Dr. Chopra savjetuje ograničavanje mliječnih proizvoda na jedan obrok dnevno i više vlaknima bogatih cjelovitih žitarica, voća i povrća.

Stres, loš san i nevidljivi okidači - dugi radni dani, emocionalno kompulzivno jedenje i loš san povećavaju razinu hormona stresa, kortizola. Kortizol potiče tijelo da čuva masnoću, posebice u trbušnom području. Zato se ponekad, unatoč zdravom jelovniku, trbuh ne smanjuje ako smo umorni ili pod stalnim pritiskom.

Šetnja bez znojenja ne topi masnoću - lagane šetnje daju osnovne dobrobiti, ali nisu dovoljne za spaljivanje visceralne masnoće - teškog i opasnog masnog tkiva koje se nakuplja oko organa. Dr. Chopra kaže da mnogi "hodaju istim parkom 20 godina, a trbuh im se nije pomaknuo". Za rezultate je potreban kardio trening s povišenim pulsom - poput brzog hodanja, trčanja ili vožnje biciklom - barem 40 minuta dnevno.

Uloga genetike - genetika može utjecati na to gdje tijelo pohranjuje masnoće, ali životni stil određuje hoće li se te predispozicije aktivirati. Velika je pogreška odustati tvrdeći da "moja genetika ne dozvoljava promjene". Istraživanja jasno pokazuju da uravnotežena prehrana, smanjenje stresa i ciljana tjelovježba mogu prevladati genetske sklonosti. Genetika postavlja okolnosti, ali navike određuju rezultate.