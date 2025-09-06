« Lifestyle BODY&SOUL
objavljeno prije 1 sat i 37 minuta
TO TREBA JESTI

Jesenske namirnice koje poboljšavaju pamćenje

Savjetnice za prehranu istaknule su nekoliko takvih namirnica koje pridonose poboljšanju pamćenja

Brusnice su super za mozak
Brusnice su super za mozak (Arhiva)
Mnoge jesenske namirnice sadrže hranjive tvari koje mogu pomoći u očuvanju pamćenja i kognitivnih sposobnosti. Stoga su savjetnice za prehranu istaknule nekoliko takvih namirnica koje pridonose poboljšanju pamćenja.

Brusnice - "Brusnice nisu samo jesenski favorit, već i snažna podrška zdravlju mozga", objašnjava nutricionistica i dijetetičarka Lauren Manaker. Antocijanini koji brusnicama daju crvenu boju imaju antioksidativna i protuupalna svojstva te mogu prijeći krvno-moždanu barijeru i zaštititi živčane stanice.

Lisnato povrće - "Lisnato povrće poput kelja, špinata i blitve može usporiti kognitivno propadanje, poboljšati pamćenje i podržati kritičko razmišljanje", kaže nutricionistica i dijetetičarka Melissa Mitri. Sadrže folat, beta karoten te vitamine E i K, hranjive tvari povezane s boljim funkcioniranjem mozga.

Prokulice - "Prokulice su bogate sulforafanom, biljnim spojem u povrću iz porodice krstašica koji sprječava oksidaciju i potiče zdravlje mozga", kaže nutricionistica i dijetetičarka Sheri Gaw. Jedno istraživanje pokazalo je da su stariji odrasli nakon 12 tjedana uzimanja dodatka sulforafana imali bržu mentalnu obradu i bolje raspoloženje.

Sjemenke bundeve - sjemenke bundeve bogate su vlaknima - u 100 grama sadrže oko 6 grama vlakana. Istraživanja pokazuju da vlakna mogu poboljšati kognitivno zdravlje preko osi crijeva i mozga. Pečene sjemenke mogu se jesti samostalno ili dodati u salate, žitarice i jogurt.

Zob - "Zob donosi koristi za pamćenje, daje tijelu i umu održivu energiju te pomaže regulirati šećer u krvi", kaže Mitri. Riječ je o ugljikohidratu bogatom vlaknima, vitaminima B skupine i antioksidansima. Iako su potrebna dodatna istraživanja, postoje nalazi koji povezuju zob s boljom brzinom kognitivne obrade.

Ukratko, vrijeme je da to i jedete ;)

06.09.2025. 13:01:00
    
    armando
    06.09.2025. 13:19
    Mljac
