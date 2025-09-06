Jesenske namirnice koje poboljšavaju pamćenje

Mnoge jesenske namirnice sadrže hranjive tvari koje mogu pomoći u očuvanju pamćenja i kognitivnih sposobnosti. Stoga su savjetnice za prehranu istaknule nekoliko takvih namirnica koje pridonose poboljšanju pamćenja.

Brusnice - "Brusnice nisu samo jesenski favorit, već i snažna podrška zdravlju mozga", objašnjava nutricionistica i dijetetičarka Lauren Manaker. Antocijanini koji brusnicama daju crvenu boju imaju antioksidativna i protuupalna svojstva te mogu prijeći krvno-moždanu barijeru i zaštititi živčane stanice.

Lisnato povrće - "Lisnato povrće poput kelja, špinata i blitve može usporiti kognitivno propadanje, poboljšati pamćenje i podržati kritičko razmišljanje", kaže nutricionistica i dijetetičarka Melissa Mitri. Sadrže folat, beta karoten te vitamine E i K, hranjive tvari povezane s boljim funkcioniranjem mozga.

Prokulice - "Prokulice su bogate sulforafanom, biljnim spojem u povrću iz porodice krstašica koji sprječava oksidaciju i potiče zdravlje mozga", kaže nutricionistica i dijetetičarka Sheri Gaw. Jedno istraživanje pokazalo je da su stariji odrasli nakon 12 tjedana uzimanja dodatka sulforafana imali bržu mentalnu obradu i bolje raspoloženje.

Sjemenke bundeve - sjemenke bundeve bogate su vlaknima - u 100 grama sadrže oko 6 grama vlakana. Istraživanja pokazuju da vlakna mogu poboljšati kognitivno zdravlje preko osi crijeva i mozga. Pečene sjemenke mogu se jesti samostalno ili dodati u salate, žitarice i jogurt.

Zob - "Zob donosi koristi za pamćenje, daje tijelu i umu održivu energiju te pomaže regulirati šećer u krvi", kaže Mitri. Riječ je o ugljikohidratu bogatom vlaknima, vitaminima B skupine i antioksidansima. Iako su potrebna dodatna istraživanja, postoje nalazi koji povezuju zob s boljom brzinom kognitivne obrade.

Ukratko, vrijeme je da to i jedete ;)