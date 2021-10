Vitamini i minerali koji trebaju u ovo doba godine

Stigla je jesen, a znamo da je to doba prehlada, pa onda i gripa... da ne kažemo covida, jer to čuči iza svakog ćoška, kako tko gleda...

Uglavnom, to je doba godine kad nemamo baš pretjerano snažan imunitet, a neki od vitamina i minerala koji nam nedostaju jednostavno se moraju nadoknaditi nekako drugačije... što znači da bi trebalo pitati liječnike.

Uglavnom, ovo su manjkovi koji su najčešće u tijelu, pa ih treba dopuniti...

Magnezij - magnezij je mineral koji pomaže imunološkom sustavu i pretvara hranu u energiju. Preporučuje se uzimanje magnezija tijekom cijele godine, a ne samo za vrijeme zimskih mjeseci.

>> Minerali i vitamini koji podižu energiju >>

Željezo - iako na nedostatak željeza treba paziti tijekom cijele godine posebno je to važno za vrijeme hladnijih dana. Ako primijetite simptome anemije obratite se svom liječniku. Ako mislite da ne dobivate dovoljno željeza iz svakodnevne prehrane, počnite uzimati dodatke željeza ili tablete.

Vitamin C - vitamin C održava stanica zdravim, zajedno s kožom, krvnim žilama, kostima i hrskavicom. Također pomaže pri zacjeljivanju rana. "Vitamin C može smanjiti ozbiljnost prehlade jer jača imunološki sustav tijela", dodaje Grant. Prekomjerno uzimanje može biti štetno, a odraslima u dobi između 19 i 64 godine potrebno je 40 mg vitamina C dnevno.

>> Mala enciklopedija vitamina i minerala >>

Vitamin D - vitamin D dobivamo preko sunčeve svjetlost i trebali bismo dobiti potrebnu količinu od kraja ožujka do rujna prema podacima britanskog NHS-a. Međutim, od listopada nadalje našem tijelu treba mala pomoć kako bi nadopunili potrebnu količinu, koja je oko 10 mikrograma dnevno.