Minerali i vitamini koji podižu energiju

Redovita tjelovježba, izbalansirana prehrana i kvalitetan san ključni su kako bismo bili zdravi i imali energije, no uslijed stresnih životnih perioda ili intenzivnih treninga iscrpljujemo se više, no inače. Energiju možemo nadoknaditi kroz unos određenih vitamina i minerala.

Magnezij - nedostatak magnezija manifestira se grčevima u mišićima, pa navalite na brokulu, sjemenke i orašaste plodove.

Vitamin D - kada ga nemate dovoljno, sve vas boli... kako se on stvara sunčanjem, nije ga lako nadoknaditi, no to možete napraviti ribom, punomasnim mliječnim proizvodima, jajima i gljivama.

Vitamin B - zapravo se radi o cijelom kompleksu vitamina koji utječu na razinu energije, pa se nedostatak manifestira stalnim umorom.

Željezo - nedostatak željeza također uzrokuje kronični umor, a nadoknaditi ga možete suplementima uz obavezno korištenje vitamina C koji pospješuje apsorpciju.