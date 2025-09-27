Uzimate li previše proteina?

Proteini su jedan od tri glavna makronutrijenta koji tijelu osiguravaju aminokiseline potrebne za gotovo sve funkcije.

"Protein je važan za rast i oporavak mišića, ali i za imunološki sustav, ravnotežu tekućine i pH, prijenos nutrijenata te može poslužiti i kao izvor energije", kaže dijetetičarka s 15 godina iskustva, Mona Cabrera. No, iako je nužan, postavlja se pitanje može li ga biti previše.

Prema Mayo Clinic, većina ljudi već unosi dovoljno proteina, a preporučena dnevna količina iznosi 0.8 g po kilogramu tjelesne mase. Cabrera napominje da fizički aktivne osobe trebaju više proteina, no upozorava i na simptome koji se mogu javiti kod pretjeranog unosa.

Znakovi da osoba konzumira previše proteina su:

probavne smetnje

dehidracija

mučnina

proljev

razdražljivost

zatvor

loš zadah

debljanje

umor

loše raspoloženje.

Cabrera dodaje da ovi simptomi mogu biti pokazatelj da je unos proteina previsok. Osim toga, istraživanja upozoravaju na moguće ozbiljnije rizike, poput povećanog rizika od srčanih bolesti, dijabetesa, pa čak i raka, iako je za potvrdu tih poveznica potrebno više studija.

Zbog toga stručnjaci naglašavaju važnost umjerenosti: proteini trebaju činiti između 10 i 35 posto ukupnog dnevnog kalorijskog unosa, a točan omjer ovisi o dobi, tjelesnoj aktivnosti i zdravstvenom stanju. Ako se jave simptomi ili sumnja na prekomjeran unos, najbolje je konzultirati liječnika kako bi se utvrdila odgovarajuća količina za vaše potrebe.