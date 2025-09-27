Možete li zaspati bez problema? Možete sigurno, evo savjeta

Velik broj ljudi ima problema sa snom - nekima satima ne ide san na oči. No, prehrana može imati velik utjecaj na to koliko dobro odmaramo. Određene namirnice i pića sadrže melatonin i triptofan, tvari koje potiču opuštanje i mogu poboljšati san.

Kivi - kivi sadrži serotonin koji tijelu pomaže da proizvodi melatonin. Neka istraživanja upućuju na to da konzumacija kivija prije spavanja može poboljšati san. Osim toga, ovo voće bogato je vlaknima i vitaminom C pa je dobar izbor za svakodnevnu prehranu.

Namirnice bogate vlaknima - zdravlje crijeva povezano je i s kvalitetom sna. Povećan unos vlakana potiče rast korisnih bakterija u crijevima, što pozitivno utječe na cijeli organizam. Najbolji izvori vlakana su voće (maline, jabuke), povrće (brokula), mahunarke, orašasti plodovi i cjelovite žitarice.

Masna riba - ribe poput lososa, srdela i skuše bogate su omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D, nutrijentima povezanim s boljim snom. Preporučuje se jesti ih dva do tri puta tjedno. Zdrave masti iz ribe mogu pomoći u regulaciji hormona i podržati kvalitetniji odmor.

Puretina - puretina je poznata po tome što izaziva pospanost, i to zbog triptofana koji sadrži. Iako je veći umor nakon blagdanskih obroka češće povezan s prejedanjem, triptofan uistinu pomaže boljem snu. Ova aminokiselina pomaže tijelu da stvara serotonin i melatonin, hormone važne za raspoloženje i san. Najbolji učinak postiže se kad se puretina, piletina, riba, jaja ili sjemenke kombiniraju sa zdravim ugljikohidratima.

Sok od višnje - sok od višnje, osobito sorte Montmorency, postao je popularna prirodna pomoć za bolji san. Neka istraživanja pokazala su da redovito ispijanje soka od višnje može produljiti i poboljšati san. Najbolje je birati nezaslađeni sok jer dodani šećer može imati suprotan učinak. Budući da višnje sadrže prirodni melatonin, prije uvođenja u rutinu dobro je posavjetovati se s liječnikom, osobito ako uzimate lijekove.

Toplo mlijeko - šalica toplog mlijeka prije spavanja poznat je trik za opuštanje. Iako znanstveni dokazi nisu jaki, sam ritual ispijanja toplog napitka može imati smirujući učinak i olakšati usnivanje.

Uz to, nemojte jesti slatkiše ili zaslađena pića prije spavanja, a kavu bar 8 sati prije nego što idete u krevet. I da, nemojte piti alkohol, naravno...