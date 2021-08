Trik za skidanje kila hodanjem

Vjerujemo da ste barem jednom dnevno nekoga čuli kako treba hodati jer je to dobro za zdravlje, skida kile i sve ostalo... no, očito i dalje imamo višak kilograma po glavi stanovnika, što znači da to sve skupa nekako ne pije vode.

Naime, više je nego jasno da - hodate pogrešno. Hodanje je posebno učinkovito kod pretilih žena, naime, jedno istraživanje je pokazalo da ono značajno pomaže kod smanjenja sala na trbuhu te utječe na inzulinski odgovor.

Drugo istraživanje, pak, pokazalo je da su muškarci i žene između 40 i 65 godina, a koji vode sjedilačke živote, smršavjeli bez značajne promjene prehrane samo jer su prehodali 19,3 kilometara tjedno.

Ako je hodanje i vaša omiljena vježba, potoji jedan trik kako ono može postati još djelotvornije. Radi se o promjeni tempa. Odnosno, uvođenju intervala u hodanje. Dodavanje intervala tijekom kojih brže hodate podižete broj otkucaja srca, a samim time povećavate i potrošnju kalorija.

Važno je prvo se zagrijati. Najprije hodajte laganim tempom 10 minuta kako biste se zagrijali. Nakon toga krenite uvoditi intervale. Po 30 sekundi hodajte najbrže što možete, nakon toga ponovno hodajte polako, pa ponovno pojačajte tempo.

To ponovite deset puta. Nakon toga ponovno hodajte laganim tempom 10 minuta kako biste se ohladili. Ako želite sagorjeti još više kalorija, hodajte po uzbrdici, piše Eat this.